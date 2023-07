Sánchez descarta la repetición de elecciones “esta democracia encontrará la fórmula de la gobernabilidad”

Los socialistas dan por hecho el gobierno, pero no se precipitarán

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. / J. Lázaro - ICAL

El presidente de Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, trasladó este lunes a su partido que “esta democracia encontrará la fórmula de la gobernabilidad” y apeló a dejar pasar el tiempo para que asuman los resultados. En el PSOE consideran, según fuentes del partido, que los resultados de las elecciones generales de este domingo llevan un mensaje para todos los partidos, por lo que “todos” deben, consideran, parar, reposar y analizar con tiempo lo que han arrojado las urnas.

Precisamente, en la reunión de la Ejecutiva, Sánchez apuntó a los dirigentes del PSOE que un total de once millones de españoles han votado “avance” y que “este país ha dicho no a la involución y no al retroceso”. En el PSOE no contemplan por ahora la opción de bloqueo o de repetición electoral y confían en que pase el tiempo y apuntan a que el Partido Popular es el único que ahora mismo habló de investidura.

No hay prisas, insisten fuentes socialistas, que se suman a la idea que Sánchez trasladó a los dirigentes de que “descansen” y se tomen “vacaciones” porque ahora hay por delante tiempo hasta la constitución de las Cortes prevista para el 17 de agosto. Sánchez aseguró que el PSOE es hoy una “referencia” en Europa y el mundo tras el resultado electoral porque, no es que hayan llegado al 30 por ciento sino al 32 por ciento del apoyo electoral, en un momento en el que la derecha y la ultraderecha están ganando terreno en otros países.

En el Partido Socialista remarcan que el 23-F refleja una España plural y no “monolítica” de la que tienen que tomar “nota”, apuntan, otros partidos porque tiene su reflejo en el Congreso.

Así las cosas, respecto a la relación con las fuerzas independentistas, desde el PSOE indican que tras los datos del 23-J el PSOE ha logrado más votos que todas los partidos independentistas juntos lo que supone que, al igual que en Euskadi, las expectativas se cumplieron con creces.

Sánchez fue recibido por aplausos y gritos de “presidente, presidente” a su llegada a la reunión de la Ejecutiva federal del PSOE, a cuyos miembros saludó uno a uno, antes de analizar los datos. En la reunión, el presidente en funciones, según fuentes de Ferraz, no habló de investidura. Pese a lo inicialmente previsto, en el PSOE no compareció nadie en rueda de prensa para dar cuenta de la reunión de la dirección tras unos resultados del 23-J que les saben a victoria.