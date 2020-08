Sánchez garantiza que “la vuelta al cole se va a producir en unas condiciones óptimas”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, garantizó este martes que el inicio del nuevo curso escolar “se va a producir en unas condiciones óptimas” a partir de la próxima semana, cuando comenzará en algunos puntos de España, y especialmente pocos días después, cuando lo haga en el resto del país.

Así lo aseguró en una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, tras celebrar la primera reunión del Consejo de Ministros después de sus vacaciones veraniegas, en la que Sánchez hizo balance de la evolución de la pandemia de COVID-19 en España tras el incremento de la pandemia en más de 120.000 casos en lo que ha transcurrido de mes de agosto.

Sánchez hizo especial hincapié en la educación ante la reapertura de las aulas la próxima semana, dando por hecho que los colegios van a volver a abrir casi seis meses después, en concreto desde que a mediados de marzo tuvieron que paralizar la enseñanza presencial por el estado de alarma y dar el salto a la vía telemática.

“El mensaje fundamental que deben tener los alumnos y los padres, junto al resto de la comunidad educativa, es que vamos a hacer de los centros educativos centros seguros de Covid. Van a estar más seguros en nuestros centros educativos que en otros sitios donde han estado en este periodo estival”, dijo.

Sánchez trató de defender a la ministra de Educación, Isabel Celaá, de las críticas recibidas en las últimas semanas por no haber tenido protagonismo en esta ‘vuelta al cole’ y por no haber coordinado las medidas de todas las comunidades autónomas. Como argumento, destacó que el Ministerio de Educación presentó una “guía de recomendaciones básicas” para el nuevo curso el 10 de junio, once días antes de que acabara el estado de alarma, y el 22 de junio llegó a un acuerdo con la mayoría de los territorios sobre dicho “protocolo”.

Las críticas contra Celaá se produjeron incluso dentro del propio Consejo de Ministros este mismo martes, donde, según fuentes de Podemos, el vicepresidente segundo y líder de la formación morada, Pablo Iglesias, reprochó a la ministra de Educación su falta de liderazgo ante el retorno a las aulas de los estudiantes la próxima semana.

Sánchez no quiso entrar en esa polémica porque “las deliberaciones del Consejo de Ministros son confidenciales” y evitó criticar que desde las filas de Podemos se haya filtrado a la prensa esta mañana lo ocurrido en dicha reunión. Sánchez defendió en conjunto a “todos los ministros” asegurando que tienen su “máxima confianza”.

Incluso, reivindicó la “aportación al funcionamiento del Gobierno” que Podemos y sus ministros están teniendo a su gabinete, hasta el punto de manifestar una “positiva opinión del funcionamiento del gobierno de coalición” entre el PSOE y Unidas Podemos.

Sobre la Conferencia de Presidentes que el Gobierno prometió celebrar antes del inicio escolar para coordinar la labor de todas las comunidades, Sánchez reconoció que en junio ya se comprometió a hacerlo pero finalmente se pospuso a “la última semana de agosto o la primera de septiembre”.

Descartó que vaya a ser antes de que finalice este mes y confirmó que ese encuentro con los dirigentes autonómicos sobre la ‘vuelta a cole’ tendrá lugar “en el mes de septiembre”. Para ello, precisó que a lo largo de hoy su equipo hablará con todas las comunidades para buscar la fecha más adecuada y tratar de “dar una cita cuanto antes”. En cualquier caso, precisó que volverá a ser “telemática y no presencial”, como la que sí celebró a finales de julio en La Rioja.