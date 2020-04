Sánchez pide a Casado un pacto de estado para la reconstrucción del país tras la crisis del coronavirus

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia ante los medios de comunicación para anunciar que se solicitará del Congreso de los Diputados una nueva prórroga del estado de alarma. / Pool Moncloa / Borja Puig de la Bellacasa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, buscará este lunes, en su reunión por videoconferencia con el líder del PP, Pablo Casado, un pacto para poner en marcha una Mesa por la reconstrucción con la que consensuar la etapa que seguirá a la mayor crisis sanitaria y económica de España desde la Guerra Civil. Con las altas cifras de víctimas mortales y de infectados sobre la mesa, la reunión se celebra no obstante en un ambiente de desconfianza mutua con importantes diferencias políticas de fondo.

Por el momento, el PP no se ha manifestado sobre si apoyará o no la tercera prórroga del estado de alarma que Sánchez propondrá al Congreso. De hecho, Casado ha reprochado al presidente del Gobierno que no haya avisado a los populares “de su intención de prorrogar el estado de alarma” antes de comunicarlo en su comparecencia del pasado sábado. En dicha comparecencia, el presidente insistió en la necesidad de unidad y de un pacto entre los partidos, instituciones y agentes sociales.

Sánchez ya se ha reunido telemáticamente con los portavoces de los grupos minoritarios, obteniendo el ‘sí’ de Unidas Podemos, Ciudadanos, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y del Grupo Plural. ambién con ERC, que ha mostrado su disposición a explorar un pacto, pero ha reclamado al mismo tiempo que vuelva a activarse otra mesa, la del diálogo sobre Cataluña entre Gobierno y Generalitat.