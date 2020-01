Sánchez presenta su Gobierno “plural” y con “varias voces”, pero con una “misma palabra”

El secretario general del PSOE, a la salida del hemiciclo, tras ser investido presidente del Gobierno por el Congreso de los Diputados / J. Lázaro

El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, explicó este domingo que su nuevo gabinete, el primero de coalición tras la dictadura, será “plural, de coalición” y con “un firme propósito de unidad. Es un Gobierno que se va a nutrir de ideas plurales, pero que va a caminar en una sola dirección; hablará con varias voces, pero siempre con una misma palabra”, aseguró.

Comenzó su “breve” intervención ante los medios de comunicación expresando un “agradecimiento profundo y sincero” a todos los ministros que “abandonan” el Ejecutivo, de los que destacó su “extraordinario trabajo”.

Sánchez, que esta mañana cumplió con la preceptiva comunicación al Rey sobre los ministros, aseguró que “cada etapa política” se reviste de “nuevas circunstancias y exige de nuevos perfiles”. “Esa es la única razón de los relevos”, dijo sin mencionar nombre de los salientes: Dolores Delgado (Justicia), Magdalena Valerio (Trabajo y Seguridad Social) María Luisa Carcedo (Sanidad) y José Guirao (Cultura).

“Todos tienen mi completa y total gratitud por haber contribuido con acierto y total lealtad al proyecto”, manifestó el presidente antes de explicar los objetivos que marcarán la hoja de ruta del Ejecutivo que tomará posesión mañana.

El nuevo Gobierno, dijo, “se definiría por sus valores, netamente progresistas; su actitud, dialogante; y también por su método, activo, ejecutivo, resuelto”. Será un “Gobierno de acción, ejecutivo, con competencias muy tasadas” y de ahí que se “desgaje”, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

En este sentido, explicó que el “método activo, resuelto y ejecutivo, se refleja en el número de carteras que -incluyendo las vicepresidencias- pasa de 17 a 22 y que se refleja también en la personalidad de sus titulares”.

El jefe del Ejecutivo insistió en la “pluralidad” de su nuevo gabinete, en el que hay militantes de los dos partidos que lo sustentan (PSOE y Unidas Podemos) pero también independientes que afrontarán la tarea de “servir a todos” y trabajarán para hacer de ésta la “legislatura del diálogo”. “No hay nada más progresista que dialogar”, afirmó.

Al ser la primera coalición, dijo, tendrá que recorrer “un camino nuevo, que va a servir también de referencia al futuro y que pone a la política española en la misma senda que la política europea, la de la formación de mayorías de Gobierno a través del diálogo, del entendimiento y también de la convivencia de familias políticas distintas”.

En su intervención de casi 10 minutos, Sánchez recordó las cinco grandes transformaciones que, a su juicio, precisa la sociedad española y que son las que han fijado la estructura de su nuevo Ejecutivo: crecimiento económico; el entendimiento territorial y el reto demográfico; la justicia social; la transformación digital de la economía y la transición ecológica justa de nuestra economía; y la plena igualdad de la mujer.

Roces con la oposición

Acompañado en primera fila por la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo; el jefe de Gabinete de Sánchez, Iván Redondo; y el secretario general de Presidencia, Félix Bolaños, el presidente concluyó su intervención y mantuvo una conversación informal con los periodistas presentes en la sala en la que aseguró que tenía “bastante clara” la estructura de su nuevo Gobierno.

Sostuvo que no hay que presuponer “roces” por la llegada de Unidas Podemos al gabinete, aunque sí los habrá con la oposición. Así las cosas, explicó la sorpresa causada por designación de la vicepresidencia cuarta asegurando que el acuerdo cerrado con Pablo Iglesias era únicamente sobre el encaje de su formación en el Gobierno.

Cataluña

De sus palabras se deduce una pronta reunión con el presidente de Generalitat Cataluña, Quim Torra, previa a la configuración de la Mesa de Diálogo acordada con ERC en el acuerdo de legislatura.

Sánchez se mostró consciente de que la situación judicial de Torra “no se va a aclarar hasta más adelante”, hasta que resuelva en última instancia el Tribunal Supremo sobre su inhabilitación.

Esta cita, de la que aseguró que todavía no está cerrada la fecha ni si se celebrará en Madrid o Barcelona, se producirá al margen de la ronda que le gustaría hacer con los presidentes autonómicos.

A la hora de explicar la llegada ministros como Carolina Darias a Política Territorial, Sánchez trasladó que este ministerio requiere de alguien que controle la situación de las autonomías porque “va más allá” de la clave catalana. La conversación le llevó a reconocer que Cataluña “lo llevaré yo”, y también la vicepresidenta Calvo, así como el nuevo titular de Justicia, Juan Carlos Campo; y Salvador Illa, el secretario de Organización del PSC, cuya incorporación al gabinete “es mucho más que Sanidad, porque es peso político específico”.

El conflicto catalán marcará parte de la agenda de este Ejecutivo porque, según dijo el presidente en su intervención, “esta será la legislatura del diálogo. Debe ser la legislatura del diálogo, del diálogo social, del diálogo territorial; y también diría del diálogo generacional. Los ciudadanos nos están reclamando a los políticos una España de moderación y no una España de crispación”.

“Una España que construye puentes de colaboración y no una España de vetos y rupturas. Hemos tenido muchas durante estos últimos años. Una España de convivencia y no una España de discordia o de sobreexcitación. Nos piden una España cimentada en el acuerdo y no una España abonada al insulto y a la descalificación”, concluyó.