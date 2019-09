Sánchez reunirá el jueves a la Ejecutiva del PSOE

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, durante una entrevista concedida a la Agencia Ical. / Carlos S. Campillo

El presidente del Gobierno en funciones y secretarios general del PSOE, Pedro Sánchez, se reunirá este jueves con la Dirección del partido para analizar la situación política una vez se conozca, como todo hace predecir, que el 10 de noviembre se producirán nuevas elecciones generales.

La reunión de la Comisión Ejecutiva Federal servirá para analizar la situación del país ante la posible nueva cita electoral y después de que Sánchez no haya recabado los apoyos parlamentarios necesarios para ser investido presidente del Gobierno tras su victoria en los comicios del 28-A.

El pasado 2 de septiembre ya reunió Sánchez a la Dirección del partido y, de alguna manera, se asentó la idea de preparar al partido para la cita electoral pero todavía existía la posibilidad de que fructificara la ronda de contactos entre los equipos negociadores de PSOE y Podemos en un acuerdo de gobernabilidad.

En el PSOE, según admiten algunos dirigentes, tienen que trabajar la movilización no solo de los votantes, sino de los propios militantes porque el ánimo no está igual de motivado que en el 28 de abril, y ahora las bases no tienen también ante sí la convocatoria de las elecciones autonómicas y municipales.

Pero, como afirmó a Servimedia un líder socialista territorial, “todos los cargos territoriales se han beneficiado de Pedro y ahora, con más o menos ganas, tienen que acompañarlo”.

Respecto a las listas electorales, en el caso de ir a generales el 10-N, el PSOE tiene previsto celebrar otra Ejecutiva en la que convocar el Comité Federal que ratifique las candidaturas, en las que no se prevén grandes cambios más allá de los necesarios de aquellos integrantes que estén en otros cometidos o cargos públicos.