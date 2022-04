Sánchez exige no ceder ante la “ultraderecha” en su reclamación de una ley de violencia intrafamiliar

Pedro Sánchez, durante su mitin en Ponferrada. / QUINITO

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, exigió este sábado al Partido Popular que “no vuelva a las andadas” y sea “implacable contra la corrupción”, y urgió a la formación conservadora a no ceder “ante el chantaje de la ultraderecha” en sus reclamos sobre la violencia intrafamiliar.

“A la oposición de la derecha le hago tres consideraciones. La primera que no vuelva a las andadas, hay que ser implacable contra la corrupción. La segunda consideración es que no ceda ante el chantaje de la ultraderecha. Se llama violencia de género, no se llama violencia intrafamiliar”, afirmó el presidente del Gobierno en un acto del PSOE en Madrid.

Precisamente, este mensaje del presidente del Gobierno se tres días antes de la sesión de investidura de Alfonso Fernández Mañueco en las Cortes de Castilla y León, donde recibirá el apoyo de Vox, que entrará en su gobierno. La formación de Santiago Abascal, en su programa suscrito con el PP, plantea una ley de violencia intrafamiliar.

"La ultraderecha no es ni conservadora porque no quiere conservar ninguno de los logros de la humanidad a lo largo de estos últimos años. Pone en cuestión a la ciencia con el cambio climático, pone en cuestión los logros en los avances de igualdad entre hombres y mujeres. Pone en cuestión y critica y ataca a las minorías en nuestro país y en Europa”, advirtió Sánchez.

Sánchez citó como su tercera consideración que "sepamos cuál es el desafío que tenemos por delante la sociedad española" y que el estado del bienestar salga "mucho más fuerte" de la crisis y "no debilitarlo, como propone la derecha".

El presidente del Gobierno pidió al PP que apoye el plan anticrisis aprobado por el Consejo de Ministros y que en los próximos días se someterá a la votación del Congreso de los Diputados, que decidirá si convalida o no el real decreto-ley.