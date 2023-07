La Junta Electoral ratifica la sanción a Olegario Ramón por el anuncio de la nueva iluminación en precampaña

El Ayuntamiento de Ponferrada, de color azul. / FM

El Partido Popular de Ponferrada ha emitido un comunicado este lunes pidiendo “que Olegario Ramón pida disculpas al resto de las fuerzas políticas concurrentes a las elecciones municipales y a toda la ciudadanía de Ponferrada”. Lo hacen tras la sentencia de la Junta Electoral de Zona, que desestima el recurso presentado por el exalcalde contra la sanción impuesta contra él. Esta sanción (que ya no admite recurso) es debida a que en la web del Ayuntamiento se anunció el estreno de la nueva iluminación de la fachada de la Casa Consistorial —estando dentro de un periodo preelectoral, en el que se prohibe cualquier acto de inauguración—. La Junta Electoral sí estima el recurso interpuesto por el PSOE, que también había sido sancionado en su primera resolución.

El presidente de la Junta Local del PP de Ponferrada, Carlos Fernández, opina que Olegario Ramón, “queriendo hacer olvidar la permanente desidia con la que abordó los temas municipales a lo largo de todo un mandato de cuatro años, intentó concentrar obras al final para poder utilizar partidista e interesadamente las inauguraciones. No le importó saltarse la ley para intentar presumir, con el resultado de incumplir la neutralidad, que es lo que la ley exige, como él sabía, de modo que prefirió incumplir a sabiendas esperando un rédito electoral. Esperamos que lo esté disfrutando ahora y que le haya merecido la pena ser recordado como un conculcador de la ley”, dice Fernández.

Para el PP, “Olegario Ramón no jugó limpio como candidato y no dudó en poner todos los resortes institucionales del Ayuntamiento a su servicio partidista, sin distinguir entre lo que puede hacer como candidato y lo que no debe hacer como alcalde en funciones hasta las elecciones, tal como denunció el Partido Popular". La resolución que desestima el recurso de Olegario Ramón, dice el PP, “le achaca una conducta infractora. Por ser vago, dejó todo para el final; por ser inútil e incapaz de concluir nada adecuadamente, dejó obras sin terminar; y por ser infractor y vulnerador, porque ni cree en el respeto a la ley ni cree en la igualdad que esta exige a todos los que participaban en las elecciones, ha sido sancionado en firme”.

“Queda acreditado que Olegario Ramón no ha tenido inconveniente ni ético ni jurídico para servirse del Ayuntamiento buscando sus fines electorales. No ha respetado las reglas claras de la legislación electoral que lo obligaba a distinguir entre su condición de alcalde y miembro de un partido concurrente a las elecciones, que es lo que literalmente le reprochó la Junta electoral. Buscando exclusivamente su propio interés electoralista Olegario confundió el ayuntamiento con un mitin, lo institucional con lo partidista”. Y ya no es la opinión del Partido Popular, sino una resolución firme”, concluyen los populares.