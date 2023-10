Sanidad aconseja ingerir solo las setas que se conozcan para evitar intoxicaciones

Cesta con setas. / EBD

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Sanidad, ha publicado una serie de consejos para la recolección y el consumo de setas durante la temporada micológica con el fin de evitar las intoxicaciones alimenticias. En primer lugar, detalla que hay que asegurarse de estudiar bien las setas y recolectar únicamente aquellas que se conozcan. También, recomienda asistir a cursos y exposiciones, comparar las setas recolectadas con las descripciones de libros y guías de hongos.

Se deben consultar publicaciones sobre la materia y pedir la opinión de un experto o acudir a alguna asociación micológica cuando se trate de especies que pueden dar lugar a confusión. Es aconsejable recolectar las setas completas para su mejor identificación.

Como se explica en la página web y en los dípticos divulgativos, también se debe evitar consumir setas recogidas por otras personas, salvo que se tenga absoluta seguridad de que son expertos en el tema, así como la recolección de aquellas que crezcan en los bordes de las carreteras o las proximidades de los campos de cultivo o zonas industriales ya que podrían acumular sustancias peligrosas.

En lo relativo a la recolección, se recomienda recoger solo la cantidad de setas que se vayan a consumir, ya que son alimentos perecederos y no pueden conservarse mucho tiempo en el frigorífico. Tampoco deben consumirse grandes cantidades de setas ya que pueden ser indigestas y es mejor consumirlas en las comidas que en las cenas.

Las setas demasiado maduras pueden ser indigestas y se deben dejar en el monte para que diseminen sus esporas mientras que las muy jóvenes son difíciles de identificar y se pueden confundir fácilmente.

Cabe recordar que una seta no comestible puede ser muy parecida a otra que sí lo es, por tanto, solo deben consumirse aquellas que se conozcan con certeza ya que algunas pueden resultar letales. No se deben consumir setas de cuya comestibilidad no exista una absoluta seguridad, ni la que parezca más apetecible.

En caso de aparecer alteraciones digestivas o nerviosas después de comer setas, se recomienda acudir al centro sanitario más próximo siendo importante llevar algún ejemplar de las setas ingeridas. Los teléfonos de interés son el 112 (Urgencias) y el 915 620 420 (Instituto Nacional de Toxicología).

Por último, afirma que no hay que creerse todo lo que dicen los dichos populares sobre la comestibilidad de las setas, muchos son falsos y carentes de fundamento.