Sanidad advierte de avisos falsos sobre el estudio de seroprevalencia, que es gratuito y se hará en los centros de salud

Verónica Casado durante su comparecencia de este jueves. / Ical

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, advirtió a los ciudadanos de que no atiendan a posibles llamadas a su casa haciéndose pasar por sanitarios para hacerles el test de seroprevalencia que ya se ha iniciado en Castilla y León, porque aseguró que previamente se contactará telefónicamente con aquellas personas que hayan sido seleccionadas para participar en este estudio, además de que las pruebas se harán mayoritariamente en los centros de salud y solo de manera excepcional en los domicilios.

De hecho, la consejera de Sanidad avanzó que está previsto que se publique en el Portal de Salud de la junta una advertencia en la que se apela a que los ciudadanos tengan “cuidado” ante posibles avisos falsos, porque además aseveró que la participación en este estudio de prevalencia no tiene coste alguno para los participantes.

“Precaución, denuncia, que no entren en su casa si alguien no le ha llamado antes y si no esperan esa visita”, reclamó la consejera durante su intervención diaria para informar sobre la evolución de la pandemia por el covid-19. “Se les va a llamar desde su centro de salud o una central que se va a identificar como tal” y la mayoría de las personas tendrán que acudir al centro de salud. “Serán pocas las personas a las que se les haga en domicilios”, en concreto tan solo a aquellas que no puedan “moverse de su casa”, explicó.

Casado aclaró que el estudio “se va a empezar en todas las provincias al mismo tiempo” y que tendrá diferentes oleadas, una primera semana con la mitad de las personas seleccionadas y una segunda semana con el resto. “Va a ir de forma acompasada”, declaró Casado, quien informó de que ya se está citando a los participantes, de forma que a mediados de la próxima semana ya habrán sido testeados unas 5.000 personas y otras tantas una semana más tarde.

En cuanto al procedimiento que se sigue, la consejera de Sanidad reiteró que en un primer lugar se llama al ciudadano para confirmar el domicilio elegido y si desea participar junto con su núcleo familiar en este estudio. Posteriormente se hace una encuesta epidemiológica para hacer las pruebas de test y de sangre “en el centro de salud”.