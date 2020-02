Sanidad asegura que “no hay una gran transmisión” de coronavirus en España pese a superar los 50 casos

Fernando Simón / Wikipedia

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, aseguró este sábado que “no hay una gran transmisión a nivel nacional” del nuevo coronavirus (Covid-19) y constató más de 50 casos en España, según los últimos datos de los que disponen las autoridades sanitarias.

“Estamos evaluando la situación constantemente” y, según este alto cargo de Sanidad, la situación no ha cambiado considerablemente respecto al viernes. Existen casos en Comunidad de Madrid (10), la Comunidad Valenciana (13), Canarias (6), Cataluña (6), Baleares (2), Andalucía (9), Aragón (1), Castilla y León (2) y País Vasco (3).

Sin embargo, este escenario no obliga, según Fernando Simón, a suspender grandes eventos como ha hecho Suiza. “No vamos a tomar las decisiones por miedo, sino por evidencias científicas” y “no hay una gran transmisión a nivel nacional”, dijo en la rueda de prensa tras la reunión del Comité de Seguimiento del Coronavirus, presidido por el ministro Salvador Illa.

“No hay información que nos indique que tenemos que suspender eventos como las fallas, pero si es necesario, se hará. Hay que entender las razones por las que lo hacemos y nuestras decisiones no pueden basarse en razones parciales o titulares de prensa, sino en evidencias sólidas”, destacó el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

La mayoría de los casos son importados, aunque en algunos pacientes aún no se ha determinado el contagio. Por tanto, “se podrían haber generado cadenas de transmisión del virus” dentro de España, aunque si esto ha ocurrido “no están produciendo brotes”, y “eso nos tranquiliza”, dijo Simón.

Y es que, como reconoció este experto del Ministerio de Sanidad, puede haber casos que se le hayan escapado al Sistema Nacional de Salud “por su levedad” y que, posiblemente, en algunos de ellos el virus ya estará extinto.

Sobre la situación de los dos pacientes en estado grave con el nuevo coronavirus ingresados en la UCI, dos madrileños de 77 y 66 años, Simón dijo que evolucionan favorablemente; uno de ellos “muy bien” y el otro “bien, aunque con cuidado”.

Según explicó el experto, se cree que el coronavirus “sobrevive mejor en períodos fríos” como el que se avecina estos días en España, aunque el ambiente soleado podría compensar esta situación porque no tolera los rayos ultravioleta. No obstante, dijo que “este virus sobrevive mal en el medio ambiente”, por lo que “la transmisión por superficies no es de las que más nos preocupa”.

A nivel global se han detectado ya alrededor de 84.500 casos, casi 80.000 dentro de China, según datos de la OMS. Como dijo Fernando Simón, los casos que se detectan en China “están en una fase de descenso desde hace varios días”, aunque “en el resto del mundo hay incrementos importantes”.

“En Europa, con el brote de Italia se han notificado 888 casos”. No obstante, “con las medidas que se están tomando, tenemos la esperanza de que haya habido una posible reducción de la transmisión, pero aún no podemos valorar cómo evoluciona el brote”.

La OMS activó el viernes el nivel de riesgo “muy alto” a nivel global por el nuevo coronavirus y lanzó una advertencia a los mayores de 60 años y a quienes tienen patologías cardiovasculares o respiratorias o diabetes, ya que estos colectivos tienen “un mayor riesgo” de que el coronavirus les afecte de forma “severa”. Los síntomas comienzan con fiebre alta y una tos seca, aunque hay personas que tienen el virus pero están asintomáticos. La tasa de mortalidad del Covid-19 se estima entre el dos y el cuatro por ciento, siendo más elevada en China.