Sanidad confirma un caso de listeriosis en Salamanca y analiza otros siete probables en Castilla y León

La consejera de Sanidad, Verónica Casado comparece en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. / M. Chacón

La Consejería de Sanidad confirmó este jueves el caso de un paciente contagiado por listeria en Salamanca y reconoció que investiga otros siete “probables”, todos ellos vinculados al brote originado por consumo de carne mechada en Andalucía. Estos casos están a la espera de los análisis y afectan a cinco hombres y dos mujeres, tres en Segovia, dos en Salamanca y uno en Valladolid y otro en Zamora. Todos ellos se encuentran en su domicilio.

El confirmado de Salamanca asegura no haber comido carne directamente, “pero estuvo con gente en Sevilla y, lo más probable es que consumiera un producto con contaminación cruzada”, según fuentes de Sanidad, que podría haber sido patatas, por ejemplo, que se hubieran contagiado de la carne. Este caso estaría dentro del brote de Sevilla y es un varón que supera los 60 años, que tenía síntomas de lumbalgia y fiebre, entró por Urgencias pero no necesitó ingreso.

La titular del departamento Verónica Casado, quien compareció tras el Consejo de Gobierno, destacó que el caso confirmado “no necesitó ingreso” y que se considera “esporádico”. De hecho, añadió que esta persona se encontraba bien y que acudió a su médico de familia tras conocerse los casos en los medios, al que informó de algunos síntomas que había notado en días previos. Tras el cultivo realizo fue positivo. Igualmente, admitió que se analizan en estos momentos otros siete casos de personas sospechosas de haberse contagiado de listeria en la Comunidad por haber consumido este producto, todos ellos en Andalucía.

En todo caso, han evolucionado “favorablemente y se encuentran en su casa”, según reiteró Casado. Será en las próximas cuando se determine el alcance del brote en la Comunidad una vez se vayan conociendo los resultados de los cultivos en marcha a estas personas.

La consejera recordó que se han contabilizado 132 registrados desde 2014, 37 de ellos en 2018. “Hay que llamar a la tranquilidad porque la listeria está en nuestro espacio. El problema es cuando hay más casos con un vínculo epidemial por el consumo de carne mechada de esta marca en concreto”, señaló Casado, en referencia a ‘La Mechá’. Es el caso del paciente salmantino, que sí tiene esa relación, y que la consumió.

Sobre los siete que están en estudio, informó de que dos de ellos también se encuentran en la provincia charra. Se trata de un matrimonio que admite haber adquirido este producto en Sevilla y haberlo consumido ya en su casa poco después. Al respecto, señaló que en su momento “notaron algún síntoma leve” y se lo comunicaron a su médico de familia tras conocer la noticia por los medios, “pero está bien”.

En la provincia segoviana se investiga otros tres casos sospechosos que sí comieron carne mechada en Sevilla. Uno de ellos es un hombre de más de 50 años, entró por Urgencias el domingo por la noche y ha sido dado de alto ayer. A día de hoy, tanto el coprocultivo como hemocultivo siguen siendo negativos, con síntomas gastrointestinales. A su hijo sí se le había detectado listeria, recibió el tratamiento oportuno en Andalucía, pero “está perfectamente bien” y dado de alta.

Los otros dos probables son un hombre y una mujer, de en torno a los 60 años, que entraron por Urgencias. Él no ha precisado ingreso, la mujer es de una mutua. En cuanto al caso de Zamora, se trata de un hombre de más de 30 años, sin ingreso y cuadro leve, que consumió la carne en Cádiz; mientras que en Valladolid es un hombre de más de 30 años que entró ayer por Urgencias en Río Hortega con clínica leve y síntomas gastrointestinales, pero que no necesitó ingreso.

Todos ellos cuentan con los mismos síntomas, “sin necesidad de ingreso”, insistió la consejera, y de los que se han recogido cultivos para su análisis. “Estamos pendientes de ellos para saber si se confirman. Ahora mismo son casos probables”, sentenció, ya que “tienen los síntomas y han tomado la carne”, pero la analítica aún no es concluyente.

A todos ellos se suma otro paciente de Segovia sobre el que es necesario matizar, explicó la Junta, que ha dado positivo pero no se ha contagiado por el brote andaluz, dado que ha declarado no haber consumido la carne mechada ni haber estado en Sevilla, sino que es esporádico y ha podido contraer el contagio con otro tipo de alimento como los más de 130 registrados en la Comunidad desde 2014. Cuenta con más de 60 años.

Por último, Casado recordó que el viernes pasado la Junta de Andalucía comunicó al Ministerio de Sanidad que había observado un incremento de casos y que declaraba un “brote”, por lo que se activó la alerta en el conjunto nacional. Sobre si el Gobierno de Juan Manuel Moreno actúa correctamente, el vicepresidente, consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior y portavoz de la Junta, Francisco Igea, consideró que el Ejecutivo castellano y leonés “no debe valorar esta actuación” de esta problemática.

Sobre la retirada de varios lotes detectados de este producto en un establecimiento de San Rafael (Segovia), la directora general de Salud Pública, Mercedes Pacheco, señaló que debido a la alerta activada todo ello se saca del mercado, “pero no hay constancia de que esté contaminada” porque no pertenece a los números de lote que previsiblemente están afectados. De los cuatro lotes, tres se llegaron a vender y otro se encontraba en la instalación. De hecho, sostuvo que también se han apartado del mercado productos como lomo y chicharrón de esta marca comercial debido a la alerta, pero no porque están contaminados.

Consumo de carne roja

Por otro lado, preguntado por los periodistas, Igea valoró las recomendaciones de la FAO, dependiente de las Naciones Unidas, a la hora de consumir carne roja. “Tiene bondades y defectos. Su abuso está mal, como su déficit”, explicó. Al respecto, Pacheco abogó por seguir las recomendaciones de dos raciones semanales, mientras que la consejera advirtió de que la falta de carne roja en la dieta puede reducir la aportación de vitaminas como la B12.