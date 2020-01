Sanidad espera tener en año y medio implantado el nuevo plan para el medio rural

Imagen de archivo de un consultorio rural, en la provincia de Valladolid. / L. Pérez

El dirigente de Ciudadanos y vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, anunció este lunes que en año y medio la Consejería de Sanidad esperar tener implantado el plan de reordenación de la Atención Primaria en el medio rural. De hecho, los plantes del Ejecutivo pasan por tener diseñados los nuevos modelos de asistencia antes de que acabe este año para cada una de las zonas de la Comunidad.

Igea, entrevistado en el programa ‘La Brújula de Castilla y León’ de Onda Cero, aseguró que van a luchar contra la campaña del PSOE y sus organizaciones “paralelas” con “la tranquilidad de los hechos”. “Estamos haciendo lo que tenemos que hacer”, dijo y añadió que “la alternativa era poner en riesgo inminente al sistema”. “Los hechos desmiente a las opiniones”, apostilló.

Por otra parte, el vicepresidente y dirigente de Cs se refirió a la formación del nuevo Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos. “Yo no soy tan cruel, como lo fueron algunos con nosotros”, dijo Igea en relación a las críticas de la oposición con la Junta que comparten PP y Cs. En política, añadió, “solo hay que esperar”. También señaló que parece “evidente” que el PSOE ha ganado la partida frente a Unidas Podemos. “Creo que nosotros lo hicimos un poco mejor”, dijo.

Asimismo, el dirigente de la formación ‘naranja’ destacó el nombramiento de José Luis Escrivá como nuevo ministro de Seguridad Social. “Es una buena elección”, añadió y aseguró que no le gusta hablar de “apocalipsis”, porque se corre el riesgo de hacerles “buenos gestores” si desde el inicio se habla de las “siete plagas”. En su opinión hay que ser “exigentes” y entender que este es el Gobierno de España y mantener la lealtad debida.

En su opinión, lo que necesita el país es una fuerza “tranquila” y confío en que la gente no confunda “firmeza con alaridos”. De esta forma, apostó por no generar más alarma de la necesaria ya que reiteró que se trata de un gobierno “legítimo, con minoría escuálida”, y una legislatura por delante. “No hay moción de censura posible, no hay mayoría alternativa, va a durar lo que quiera el presidente”, dijo en relación a la legislatura en las Cortes Generales.

De esta forma, Igea señaló que la Junta será exigente con la negociación del modelo de financiación autonómica. “Hablemos entre todos”, dijo y añadió: “trozo que se va, trozo que no queda”, en relación a la “tarta presupuestaria”. A su juicio es “evidente” que lo firmado en los pactos no recoge nada para Castilla y León, pero garantizó que el Gobierno autonómico hará su trabajo y exigirá la convocatoria la Conferencia de Política Fiscal y Financiera y que se actúe de acuerdo al marco constitucional.

Igea recordó que arrastran un pago pendiente de unos 140 millones y señaló que la situación “no es tan mala” como en el resto de comunidades, pero denunció que el Ejecutivo les ha transferido el déficit. Además, destacó que la Comunidad ha emitido deuda por interés menor a cero y añadió que se han renegociado los préstamos.

También puso de ejemplo a Irlanda y su política “agresiva” de bajada de impuestos, que recalcó ha permitido incrementar sus ingresos. De esta forma, añadió, reducir la carga tributaria servirá para evitar la pérdida de empresas, que aseguró deciden instalarse en la Comunidad de Madrid por su política fiscal.

Autonomía de León

Sobre la creación de la autonomía de la Región Leonesa, Igea aseguró que los sentimientos de pertenencia no se discuten, porque es una cuestión “humana” y “entrañable”, y apostó por mejorar la prestación de servicios y abordar la realidad del reparto presupuestario.

De esta forma, el vicepresidente acudió al reparto territorializado de los gastos, a las cifras y apostó por tratar a todos los ciudadanos por igual. “Pretendemos darle respuesta a todos ellos con una administración eficaz”, concluyó, al tiempo que reconoció que no le ve recorrido a esta iniciativa política. También criticó el “populismo”, el “nacionalismo” y el discurso “simplista”, que busca un enemigo.

Futuro de Cs

En relación al futuro de Ciudadanos, Francisco Igea aseguró que en este momento “hay debate” y que le gusta “mucho” como líder la portavoz en el Congreso, Inés Arrimadas, por su capacidad, empatía o inteligencia, si bien apuntó que le agrada “menos” la línea política de la gestora. A su juicio Cs tiene que ser un instrumento útil y abandonar las “trincheras” y el “frentismo”, aunque mantenga su firmeza en la defensa de la Constitución.

Por tanto, señaló que la corriente que él representa pretende que sus postulados sean tenidos en cuenta por la candidatura de Arrimadas antes de que se presenten, puesto que de lo contrario presentarán una alternativa. De hecho indicó que tratarán de introducir estas cuestiones sobre la organización, la estrategia política, la participación o la mayor democracia territorial en la elección de compromisarios.