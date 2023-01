Los médicos de Familia tendrá un tope de 35 citas diarias, con consultas de diez minutos

Doctora trabajando. / EBD

Sanidad planificará en Atención Primaria 35 citas diarias por facultativo, de las cuales 25 serán para la atención presencial de los pacientes (a demanda) con un tiempo asignado por cita de diez minutos. Y otras diez citas que se distribuirán a criterio del profesional, preferentemente presenciales, aunque también telefónicas. En el caso de los pediatras serán 28 citas, de las cuales 23 serán presenciales.

Una vez agotado ese cupo de citas, y para asegurar la atención del exceso de demanda, se establecerán nuevas agendas de mañana o tarde con 25 citas, de al menos cuatro horas de duración, de las que 20 serán presenciales. En pediatría serán 20 citas, de las que 16 serán presenciales. Dichas agendas podrán ser divididas en tramos de dos horas y serán consideradas como actividad extraordinaria, que se abonarán a 322 euros por cada jornada extraordinaria de cuatro horas realizadas, o en su caso la mitad si se realizan dos horas.

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, y el presidente de la confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) de Castilla y León, José Luis Díaz Villarig, firmaron un acuerdo mediante el que establecen líneas de trabajo para los próximos años centradas en implementar sistemas de incentivación y mejoras de las cargas asistenciales de los médicos de Atención Primaria y Hospitalaria. “Se abre un macro para mejorar las condiciones de los médicos, que es mejorar las medidas sanitaria y la atención a la población”, sentenció el consejero, quien no precisó la cuantía que supondrá para las arcas de la Comunidad, pero que espera cubrir con el crédito extraordinario de 200 millones del capitítulo I para este año.



En cuanto a las medidas en Atención Hospitalaria, se establecerán los mecanismos para poder incentivar a los médicos que realicen actividad extraordinaria a través de programas especiales tanto quirúrgicos como de consultas externas y pruebas diagnósticas. Se abonarán las mismas cantidades que están previstas para actividad quirúrgica extraordinaria, y 322 euros por cada jornada extraordinaria de cuatro horas realizadas en consultas externas y pruebas diagnósticas. Se negociarán medidas encaminadas a mejorar las condiciones en las que los profesionales de atención hospitalaria y emergencias sanitarias prestan sus servicios.

Este acuerdo persigue garantizar “una adecuada atención sanitaria en un contexto marcado por la falta de médicos especialistas, no sólo en esta comunidad autónoma, sino en todo el país”. El documento es una medida de choque ante el déficit de profesionales, y defiende “a ultranza” que el acto medio sea presencial. “La relación médico paciente tiene que ser presencial, pude ser que no en algún momento, pero no a través del plasma y teléfono de manera repetida”, defendió Díaz Villarig, quien insistió en que este tándem debe ser “patrimonio de la humanidad”.



Entre las medidas de carácter general se contempla incrementar en 1,5 euros las cuantías del complemento de atención continuada por la realización de guardias. Esta subida se hará de manera progresiva a lo largo de dos años. Se establecerá un modelo de incentivación ligado al cumplimiento de los objetivos. Y se crearán líneas de trabajo encaminadas a reducir las cargas burocráticas de los médicos.