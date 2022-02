Sanidad, igualdad e infraestructuras centran el segundo debate electoral

Los candidatos de PSOE, PP y Ciudadanos, Luis Tudanca, Alfonso Fernández Mañueco y Francisco Igea en el debate electoral. / E. Margareto

Los candidatos del Partido Popular y del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco y Luis Tudanca, coincidieron en la necesidad de reforzar la Atención Primaria con un modelo en el que todos los consultorios rurales permanezca abiertos, con independencia del lugar y de la población, mientras que su rival de Ciudadanos en las urnas, Francisco Igea, abogó por una gestión profesional, que garantice un médico y un médico de referencia a cada ciudadano, y no una camilla.

“Eso es lo que tenemos que hacer, y no abrir los consultorios”, y lograr reducir la frecuentación, medir los actos médicos, una medicina resolutiva y apostar por las consultas de alta resolución. Esto es lo que propuso como vicepresidente, dijo, “eso que intentaron boicotear”, sentenció Igea.

En el bloque inicial del segundo y último debate de la campaña electoral de los comicios del próximo 13 de febrero, producido por Castilla y León Televisión, todos partieron del mismo diagnóstico: la necesidad de reforzar un sistema al que la pandemia ha puesto contra las cuerdas. Pero que, pesa a ello, mantuvo Mañueco es uno de los mejores de toda España, con una red de hospitales de primera, y con la mayor red de centros de salud y de consultorios locales, que garantizó que mientras fuera presidente iban a estar abiertos, así ha sido, recordó.

“No puede mentir impugnemente”, hay “cientos de pueblos a los que han dejado sin asistencia”, le reprochó Tudanca al candidato ‘popular’ porque ha habido localidades sin médico hasta 500 días, caso de Matalama, en Zamora, citó, a lo que Mañueco le replicó que el viernes el médico pasó consulta a nueve personas.

Igea, que, como médico, agradeció el trabajo de todos “compañeros” en estos dos años, aseguró que la sanidad está “agotada, exhausta” tras 30 años no hacer nada, y una pandemia terrible a la que se ha hecho frente por el lujo de equipo que ha estado al frente, con una consejera, Verónica Casado, que se “ha dejado la piel para sacar a todos adelante”.

Insistió en es que “improrrogable” una reformar de la Atención Primaria, y consolidar el 7 por ciento del PIB para esta área. Dijo que es imposible mantener abiertos todos los consultorios, porque faltan profesionales, y no se puede “mentir a la población” ni “afrontar reformas con mentiras”.

El candidato de Cs explicó que cuentan con un mapa de transparencia del sistema sanitario, en el que se ha trabajado con precisión y con distribución de recursos, para lograr, su premisa, que cada ciudadano tenga un médico y un enfermero de referencia. “Eso es lo que tenemos que hacer, no abrir los consultorios”. “Con todo eso hay que emprender una reforma de verdad, sin mentir a los ciudadanos”, “sin más promesas imposibles”.

Posible pacto PP-Vox

Los candidatos de PSOE y Ciudadanos interpelaron en el debate electoral de esta noche al candidato del Partido Popular sobre el futuro de las políticas de igualdad en caso de necesitar un pacto con Vox, mientras que el candidato popular se defendió asegurando que no dará “un paso atrás” en la lucha contra la violencia de género.

Igea fue el primero en plantear la cuestión al señalar su “preocupación” por la “canción” que aseguró que Mañueco “va a cantar con sus nuevos socios”, en referencia a Vox al aludir a las declaraciones realizadas ayer por Isabel Díaz Ayuso que abrían la puerta al pacto. Un supuesto acuerdo con el que, según Igea, el candidato popular “va a dejar de lado a los inmigrantes que necesitan ayuda” y “si tiene que tirar las políticas de lucha contra la violencia de género, lo hará”.

Incidió en la cuestión Tudanca al mostrar también su preocupación sobre las políticas contra la violencia de género al estar el candidato popular “dispuesto a que se reduzca con tal de seguir en el poder”, frente a lo que prometió un incremento del 45 por ciento en el presupuesto de estas políticas para “no retroceder ni un paso en la igualdad de las mujeres”.

Se defendió Mañueco al respecto manteniendo que, de revalidar el Gobierno, seguirá “reforzando la lucha contra la violencia de género y la igualdad de mujeres y hombres”. “Soy padre de dos hijas, lucho y lucharé por la igualdad, y a eso no me va a ganar nadie, porque he tenido una madre, cuatro hermanas, dos hijas y sobrinas”, concluyó.

"Agravios" en infraestructuras

Por otro lado, Alfonso Fernández Mañueco sacó la “lista de agravios” con las infraestructuras del Gobierno de España, mientras el socialista Luis Tudanca le echó en cara las “promesas incumplidas” en los 35 años de los ‘populares’ en la Junta y el aspirante de Ciudadanos, Francisco Igea, rechazó sacar la “bolsa de caramelos” para lograr votos en la campaña electoral.

Mañueco denunció el “hachazo” de los peajes en las autovías, que a su juicio se han retrasado por la cita con las urnas. Ante esto, el socialista defendió que la licitación de obra pública es cinco veces superior a la de la etapa de Mariano Rajoy. En este cruce de reproches, el representante ‘naranja’ cargó contra la gestión “clientelar” que hacen PP y PSOE.

Tudanca destacó que el PP lleva 35 años “prometiendo y no haciendo” nada en materia de infraestructuras viarias, pero sobre todo sociales, así como con la digitalización, que consideró será una realidad gracias a los fondos europeos que el PP no apoya. De 23 centros de salud previstos, aseguró que la Junta solo ha finalizado cuatro, por lo que planteó nuevos hospitales en el Tiétar (Ávila), Aranda de Duero (Burgos), Segovia, así como otras dotaciones.

Fernández Mañueco aseguró que no entiende por qué se ha marginado a Castilla y León por parte del Gobierno y planteó que el Corredor Atlántico avance igual que el Mediterráneo. También propuso 4.400 millones para carreteras, un transporte mejor así como avanzar en el acceso de la vivienda o en la banda ancha para que llegue a todos los municipios con 100 megas.

Igea, por su parte, consideró imprescindible una financiación para las infraestructuras y pidió un compromiso a los grandes partidos que dejen de comportarse de manera “clientelar” en esta materia, porque eso dijo afecta a la A-11 o al Tren Directo. Además, señaló que esto hace que surjan plataformas de la España vaciada.

El candidato socialista aseguró que "no le duele en prendas" reconocer que muchas inversiones están pendientes desde hace mucho tiempo, y consideró una “vergüenza” que la Autovía del Duero no esté terminada y por eso destacó que se han dedicado 100 millones en los presupuestos del Estado este año, así como la misma cantidad para el Corredor Atlántico, que para el Mediterráneo. En su opinión, hay un compromiso con las infraestructuras, con el Tren Directo y presumió de la liberalización de la AP-1 entre Burgos y Armiñón.

Al respecto, el ‘popular’ denunció que el Gobierno ha retrasado la incorporación de peajes a todas las autovías por la convocatoria electoral en Castilla y León. “No somos más, pero tampoco somos menos que ninguna parte de España”, dijo Fernández Mañueco que demandó la misma financiación para el Corredor Atlántico y el Mediterráneo, para el que recordó el Gobierno ha planteado 1.700 millones, así como que el Gobierno que priorice las autovías y ferrocarriles.

Igea demandó la reposición de las frecuencias del tren de alta velocidad, que se acabe la Autovía del Duero, para que Soria deje de estar “tan lejos”, porque dijo parece que se inició en el “Cero de Numancia”. También aludió al Tren Directo, para el que pidió sacar la máquina del túnel, a las comunicaciones con Portugal, así como que en el mundo rural haya centros de ayuda a la digitalización del mundo rural. Para ello, planteó utilizar las oficinas bancarias vacías para apoyar el e-comercio y facilitar formación a la población.

Tudanca aseguró que las infraestructuras son un elemento de “cohesión”, para reducir los desequilibrios y para luchar contra despoblación. Destacó que la Junta ha dejado 2.300 millones sin ejecutar en infraestructuras, con las “mismas promesas incumplidas”. También aludió a las promesas para extender la banda ancha o las dotaciones sociales.

El candidato ‘popular’ afirmó que es “clave y crucial” que se apueste por las infraestructuras, porque aseguró que permiten la recuperación económica y fijan la población. Además, defendió que ha llegado a acuerdos con los alcaldes para construir residencias, hospitales y prometió la ampliación de la dotación hospitalaria de Segovia, así como impulsar centros logísticos y puertos secos en Benavente (Zamora), Ponferrada (León), Villafría (Burgos) y Villadángos del Páramo (León).

Finalmente, el candidato de Cs pidió a PP y PSOE que en las siguientes elecciones, no prometan, sino que se presenten con las “obras hechas” y no con las promesas. Además, defendió las reducciones de peajes y los bonos de transporte a Madrid, ayudar a fijar población. “Mañueco viene a presumir de lo que han hecho otros”, replicó al ‘popular’, tras hablar de las inversiones sanitarias.