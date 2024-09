Sanidad se plantea aumentar el número de plazas en Oncología con dos especialistas más

El presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, ha dado a conocer esta tarde el contenido de las dos reuniones que ha mantenido este lunes con los consejeros de Cultura y Sanidad de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja y Alejandro Vázquez, respectivamente.

Sobre la reunión con Vázquez que, en palabras de Ramón, “ha generado naturalmente una mayor expectativa”, el presidente del Consejo Comarcal quiso añadir algunos datos a mayores de los que ya se anunciaron esta misma mañana. En un encuentro que describe como “ameno y agradable”, en el que consejero estuvo acompañado de la mayoría de las responsables de la consejería, el este anunció que se va a aumentar la plantilla de oncólogos del Hospital El Bierzo.

Actualmente hay cuatro médicos especialistas en el servicio de Oncología, y desde la consejería se plantea que pasen a ser seis. Esto se debe a que según Vázquez, “a veces no vienen oncólogos porque al ver que son cuatro plazas piensan que el trabajo va a ser demasiado intenso”.

También se habló del Plan Integral de Atención Sanitaria para el Bierzo, que ha encargado directamente el presidente Mañueco. “Confío más en las ideas del propio consejero que en las órdenes del presidente”, apuntaba Ramón, que también quiso mencionar que el Hospital El Bierzo presta servicio Laciana y el plan debería denominarse para el Bierzo y Laciana.

Por otro lado, Ramón ha asegurado que hay ciertos problemas que reconocen en el servicio y de ahí la renuncia este lunes de la gerente, Pilar Fernández Ampudia, quien ha estado cinco años como máxima responsable de la sanidad a nivel de Atención Primaria y Atención Especializada en el Bierzo. “Yo sinceramente creo que ha sido la cabeza de turco a la que le ha tocado pagar los platos rotos aunque su trabajo no ha tenido resultado”, lamentaba el presidente. Asimismo, ha deseado mucha suerte al nuevo gerente, el doctor Ortiz de Saracho.

También se trató el déficit de organización en el servicio de Oncología “y que han detectado ya”. “Es importante una estructura jerárquica que ahora no existe, y han notado unas disfunciones que no son lógicas”. Como ejemplo ha puesto el hospital de Salamanca, en el que hay 24 enfermos oncológicos ingresados, mientras que en el Hospital El Bierzo “se dan picos de 30”.

“Uno de los problemas de la unidad del Bierzo es que al no tener una jerarquía depende del hospital de León, y sí, incrementar la plantilla con una jefatura de servicio en el Bierzo sería principal y debemos pelear porque eso sea así”, reiteraba Ramón en este sentido.

El consejero habló también de aplicar unos incentivos. “Me consta que algunos partidos políticos vía PNL lo habían solicitado en las Cortes hace algún tiempo y no se había autorizado. Me consta que ahora hay un Proyecto de Ley para incentivos en aquellos puestos de difícil cobertura y tomar medidas de todo tipo. Ese proyecto ha llegado a las Cortes hace meses y todavía no se ha comenzado su tramitación“, lamenta Ramón. Una de las medidas que se empezará a aplicar es económica, con una ayuda de 6.000 euros a los oncólogos que vengan al Bierzo, que también se aplicará al especialista que ya está aquí. Sin embargo, el presidente del Consejo ha pedido que “si se incentiva a los oncólogos, se incentive también al resto de categorías profesionales que hay en el servicio”.

Ademas de las medidas que mencionó el consejero, el presidente del Consejo Comarcal planteó como “importante y me sorprendió que al consejero le sorprendiera”, la petición de crear la facultad de Medicina en el Campus de León y Ponferrada. “Esta medida que esta misma mañana he consultado con la rectora de la ULE tendría dos consecuencias muy importantes: la posibilidad de que esos médicos se queden en un territorio que ya conocen, y la mejora de manera exponencial las posibilidades de formación de los profesionales”. “La facultad de medicina en la Universidad de León es algo prácticamente irrenunciable que tenemos que exigirlo todos unidos porque contribuiría a mejorar notablemente la situación sanitaria en la provincia y especialmente en el Bierzo”, manifestaba Ramón en la rueda de prensa.

Por último, el presidente del Consejo Comarcal trasladó al consejero “la realidad de un círculo vicioso que se da en la sanidad, que es los conciertos con las entidades privadas. Estás destinando dinero público a un centro privado en vez de invertir en la sanidad pública y estás incrementando los ingresos de ese centro. Y ese centro ofrece mejores condiciones económicas a los médicos, que terminan abandonando la sanidad pública”, explicaba Ramón.

En este sentido, Ramón aseguraba que “el consejero señaló que él era partidario de los autoconciertos, que sean los profesionales del sistema público quienes mediante jornadas adicionales saquen adelante las listas de espera”. “Yo quiero decir la realidad de lo que fue la reunión”, concluyó el presidente.

La Junta no aumentará la ayuda al patronato del Bierzo

Por otro lado, el presidente del Consejo Comarcal, Olegario Ramón, se reunió con Santonja para hablar de aumentar la ayuda al patronato del Bierzo, que actualmente es de 55.000 euros. Ramón explica que es obligatorio que el Consejo Comarcal acuda a la feria AR-PA Turismo Cultural, “algo que ya supone casi 40.000 euros”, por lo que no ve “tan descabellado” pedir más dinero.

Desde la consejería han explicado que se trata de una cantidad que en los presupuestos de la Junta se reparte a partes iguales entre los 10 patronatos y solo se puede incrementar si hay un incremento global del presupuesto.