Sanidade e O Bolo asinan un convenio para a reforma do centro de saúde

O conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, e o alcalde de O Bolo, Manuel Corzo Macías, asinaron hoxe un convenio de colaboración no que se establecen as bases para o financiamento das obras de reforma do centro de saúde da localidade. No acto, estiveron acompañados pola directora xeral de Recursos Económicos do Sergas, María Jesús Piñeiro Bello.

O investimento deste proxecto de mellora ascende a 24.584 euros, partida económica que será cofinanciada a partes iguais polo Sergas e o concello. O conselleiro de Sanidade agradeceu a boa disposición do alcalde e, tamén, o papel de interlocución que fixo o delegado territorial da Xunta, para asinar este convenio con tempo suficiente para que se licite a obra e se execute en prazo. Deste xeito, o persoal e os pacientes do centro de saúde de O Bolo contarán, a partir do vindeiro ano, cun centro de saúde mellor e máis confortable.

As obras, logo do informe dos técnicos do Sergas que visitaron o centro, consistirán na limpeza e repaso da cuberta, a inclusión de manivelas nas persianas, a substitución da caldeira de gasóleo, rede de tubos, illamento, bomba circulatoria, conexión eléctrica e aumento da potencia nos radiadores da planta alta, entre outras actuacións.

Renovación de infraestruturas de atención primaria

A sinatura deste convenio significa dar un paso máis na renovación das infraestruturas da atención primaria que hai na nosa comunidade. Dende o ano 2009, a Xunta de Galicia construíu ou reformou un total de 85 centros de saúde, o que supuxo actuar sobre 70.000 metros cadrados. A eles hai que engadir as oito obras que están en marcha. En total, a Administración autonómica investiu, nestes 12 anos, máis de 110 millóns de euros en infraestruturas sanitarias de atención primaria.

En particular, na provincia de Ourense, nos últimos anos puxéronse en marcha novos centros de saúde en Toén, Entrimo, Vilar de Santos, O Couto (Ourense), A Valenzá (Barbadás) ou Pontedeva, e importantes reformas en Carballeda de Avia, Gomesende, Leiro, Carballeda de Valdeorras ou Cenlle. Nesta lexislatura, acábanse de poñer en marcha os centros de saúde de Pereiro de Aguiar e Paderne de Allariz, e de asinar o convenio para iniciar a construción dun novo centro de saúde en A Rúa. Ademais, están xa adxudicadas as obras de reforma do centro de saúde de Arnoia e o proxecto da reforma do de Ribadavia.

Esta lexislatura comezou co compromiso da Xunta de completar unha renovación integral do Sergas. En consecuencia, os Orzamentos para 2021, os primeiros desta lexislatura, contemplan un incremento do 108% no capítulo de investimentos para atención primaria, pasando de 26 millóns en 2020 a 55 millóns de euros neste ano 2021.

Engadido a todo o anterior, a Xunta ten intención de continuar esa renovación integral da atención primaria con dúas iniciativas. Por un lado, un Plan de Infraestruturas Sanitarias de Atención Primaria, no que definiranse as actuacións prioritarias para o Sergas, e, por outro, unha reforma organizativa deste nivel asistencial, que aposte por un modelo máis resolutivo e máis multidisciplinar, para o que Sanidade está a traballar no Consello Técnico de Atención Primaria con todos os colectivos, e para o que creouse unha Dirección Xeral de Reforma Sanitaria que pilote o proceso.

Para todo isto, é fundamental actuar tamén nos centros de saúde que aínda seguen a ser de titularidade municipal. Existe un Pacto Local para ir asumindo progresivamente desde a Xunta estes centros. Desde 2009, xa se asumiron máis de 90 e, aínda que o proceso é lento, hai que destacar que, desde 2017, a distribución que a Xunta fai do Fondo de Cooperación Local, inclúe a previsión de compensar os custos de mantemento dos centros de saúde do grupo 1, que son aqueles coma este, cuxo edificio está dedicado integramente a fins sanitarios.

Así, nos orzamentos da Xunta de 2021 prevese a reserva de 2,23 millóns de euros do Fondo de Cooperación Local aos concellos de menos de cincuenta mil habitantes que teñen que asumir os gastos de funcionamento dos centros de saúde da súa titularidade.

Polo tanto, a Xunta colabora cos concellos no mantemento habitual destes centros e colabora tamén cando, como neste caso, hai que facer reformas importantes.