Sanidade remite para confirmación ao Centro Nacional de Microbioloxía as probas dun posible caso de coronavirus vinculado cun dos positivos do HAC

Coronavirus

Sanidade remitíu ao Centro Nacional de Microbioloxía para a súa confirmación as probas non concluíntes realizadas no Hospital Álvaro Cunqueiro ao fillo da muller que onte deu positivo nas análises de infección por coronavirus.

Á espera desa confirmación e seguindo protocolos do Ministerio de Sanidade, a Dirección Xeral de Saúde Pública xa iniciou o estudio de contactos no entorno más próximo e no seu centro educativo para determinar as medidas necesarias que permitan previr novos contaxios. Por outra banda, os técnicos da Xefatura Territorial de Pontevedra trasladarán información ao equipo directivo docente e representantes da ANPA sobre as medidas preventivas que teñen que adoptar nese mesmo sentido.