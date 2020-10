Santiago Cuesta: “El ICAMCyL realizará un plan estratégico para el Bierzo”

Santiago Cuesta

El ICAMCyL (Centro Internacional de Materiales Avanzados y Materias Primas de Castilla y León) es una fundación sin ánimo de lucro dedicada a la investigación y la innovación, creada por las principales industrias de Castilla y León en los sectores del automóvil, la manufactura, los materiales avanzados, la ingeniería, la minería y el procesado de materias primas. Se trata de un centro de competencias con el objetivo de alinearse y trabajar en la estrategia de especialización inteligente (RIS3) de la comunidad. En esta entrevista, su director, Santiago Cuesta López, nos desvela sus planes para la comarca del Bierzo, donde prevé abrir en breve una oficina.

Especialización inteligente, materiales avanzados… a una parte de la audiencia le cuesta comprender estos conceptos y, sobre todo, su relación con el territorio en el que estamos. ¿Nos puede resumir de una manera sencilla los objetivos del ICAMCyL?

La Fundación nace como parte de la respuesta a algo muy importante en Europa, la especialización inteligente de las regiones. Castilla y León es una región muy rica en recursos endógenos, en minerales, y en el Bierzo está parte del potencial minero de la región. Tenemos una gran capacidad de acceder a la tecnología pero no transformamos esos recursos endógenos, y ahí es donde viene el desarrollar materiales avanzados, incluso dando una nueva oportunidad al carbón, extrayendo carbono para el el grafeno, el grafito…

Pero tenemos las minas de carbón cerradas.

Efectivamente, el carbón ahora no se puede extraer. Pero, por ejemplo, en algunas explotaciones, como las de plomo, vamos a decirlo así para que se entienda, en la misma roca que tú estás explotando hay más minerales de los que estás buscando, que a día de hoy no se aprovechan, pero que con nanotecnología o tecnologías avanzadas se pueden recuperar. Con la misma tecnología también se podría aprovechar lo que hay en explotaciones cerradas y en escombreras. Y no solo carbón, sino materiales críticos -que son los que no abundan-, como el wolframio, el niobio, el tántalo, el rodio, el osmio… El rodio, por ejemplo, tiene un precio de más de 200.000 dólares el kilo.

¿Estamos hablando entonces de minería sostenible?

Sí, la minería sostenible explota un recurso pero trabaja en paralelo en la restauración. Según se abre se va trabajando, con distintas tecnologías, como la limpieza con tecnosoles, con cultivos modificados como bioalgas, que por ejemplo pueden limpiar de materiales pesados, y todo ello sin generar basura. Porque además lo que a la industria minera le sobra vale para otra industria como la de construcción. En ese proceso de transformación hace falta tecnología, ahí entraríamos nosotros. Porque ICAMCyL tiene más objetivos, como impulsar la economía circular, no solo en minería, sino en energía, en materiales, en procesos productivos, y en general a través de círculos que se llaman ‘simbiosis industrial’.

Veo que las materias primas juegan un papel esencial en los proyectos de ICAMCYL.

Europa dice, “vamos a desarrollar nuestra propia capacidad de trabajar con nuestras materias primas, pero no hay que hacerlo como antes”. Hay que tener en cuenta la aceptación social, las comunidades locales, la restauración, la reforestación… Las materias hoy en día se importan de China, de África, de Sudamérica, y en algunos lugares no se tiene en cuenta, por ejemplo, la sostenibilidad medioambiental o los derechos de los trabajadores.

La visión tecnológica de ICAMCyL surge por esta razón. A nivel tecnológico ICAMCyL nació para enriquecer el tejido de Castilla y León, y como en la provincia no hay un centro de estas características se instaló en León. Pero cuando llegué aquí me di cuenta que lo que pasa, por ejemplo en el Bierzo, es algo más profundo que una falta de especialización. Aquí tenemos un abandono de la mina de carbón, una problemática del cierre de las minas y las térmicas, mucha gente con capacidad para hacer industria, emprendedores, esto es mucho más complejo… lo que empieza a hacer ICAMCyL desde el año pasado es, además de trabajar en sus objetivos principales, intentar tener esa función de catalizador de ideas, posicionador… Intentamos ser un centro tecnológico pero además un ‘procurador de innovación’ (innovation procurement). También participar en la reconstrucción tras el Covid.

¿Un ‘procurador de innovación’ para el Bierzo?

Sí, como agente sin ánimo de lucro, impulsado por la Junta de Castilla y León y por la Diputación, lo bueno es que ambas administraciones están aunando esfuerzos para apoyarnos. Estamos hablando con todas las administraciones, y no solo de minería sino de turismo, de digitalización, de sostenibilidad ambiental, de ayudar a los emprendedores para conseguir ayudas en Europa. Vamos a redactar un Plan Estratégico para el Bierzo y vamos a abrir una oficina en Ponferrada. Queremos, a través del impulso y capacidades de ICAMCyL, posicionar ideas en Europa. Empezar a trabajar el pilar de la reconstrucción a través de la innovación y el coaching, decirle a ese emprendedor berciano que te presenta una buena idea, “ven conmigo que yo te voy a decir a qué puerta de Bruselas tienes que llamar a ver si te la financia”.

Entonces, entiendo que esa oficina que van a abrir en Ponferrada va a apoyar a los emprendedores bercianos

Eso es. Hay grandes proyectos que necesitan grandes presupuestos, que no sabemos si saldrán o no. Pero también hay que trabajar en otros más pequeños pero no menos importantes. En el plan que lCAMCyL presentó este año a su patronato se incluía ese plan estratégico para el Bierzo por sus singularidades, su turismo de varios tipos, su capacidad forestal, agroforestal, la simbiosis agraria con el bosque, la innovación social para sus comunidades. Hay que ver qué líneas son más fáciles de proyectar a Europa y ayudar a catalizarlas.

Usted tiene una amplia experiencia en la captación de ayudas europeas -en la actualidad representa a España en el Plan de Resiliencia para la industria de las materias primas-, ¿en cuántos proyectos internacionales trabaja ICAMCyL?

En tres años hemos henos traído 14 proyectos internacionales, su valor total ha sido de 40 millones de euros, de los que en ICAMCyL han quedado tres millones para la investigación.

Ahora queremos atraer la atención hacia el Bierzo para explicar su problemática y ver cómo podemos aportar soluciones a través de fondos, sinergias, atracción de empresas… En Europa se está trabajando en la transición justa de las regiones, hay una plataforma de las regiones del carbón.

En cuanto a la especialización inteligente, tenemos las plataformas en las que las regiones aúnan esfuerzos, que coinciden en definir su estrategia en los próximos años, son temáticas. Desde ICAMCyL hemos posicionado a Castilla y León en dos, una que tiene que ver con las nuevas regiones mineras y otra con los materiales avanzados para las baterías. También pilotamos a nivel europeo en movilidad sostenible.

Además, trabajamos en los clúster y la promoción empresarial. ICAMCyL gestionará cuatro millones de euros en ayudas a las pymes de la Comunidad como coordinador del proyecto europeo H2020 MINE.THE.GAP. Estos cuatro millones se repartirán en bonos de innovación. Un bono es dinero y horas de coaching, promoción, internacionalización, todo ello para generar nuevo negocio a las pymes, esto lo haremos a través del clúster. En la actualidad estamos diseñando el concurso público para que las empresas interesadas se presenten. Esta actividad se llama Cascade Founding. Tenemos que hacer que ICAMCyL tome ese papel en varios sectores. Europa tiene Cascade Founding para diversas áreas, agricultura, educación, etc.