Precisamente este año Jacobeo, viene como anillo al dedo la publicación de esta novela histórica, titulada “Santiago en el Fin del Mundo. El primer camino del Apóstol”, cuyo autor es el prestigioso periodista y escritor, Jesús Bastante Liébana, cofundador y actual redactor jefe de “Religión Digital” el principal portal de información socio-religiosa del mundo en castellano.

El libro ha sido editado por el sello de “La Esfera de los Libros”.

El libro de Jesús Bastante, no es una guía, ni un diario de peregrino, tan al uso hoy día, es algo distinto, una novela histórica, perfectamente recreada con los personajes que la constituyen y que además el autor concibió hace doce años, cuando estuvo a solas durante cuarenta y cinco minutos, frente al sepulcro de Santiago en Compostela y que plasmó ahora en esta magnífica y estupenda novela que es imprescindible leer, no solo los que amamos el Camino, también para el lector de novelas, ya que hunde sus raíces en el pasado.

Escribir una novela sobre la presencia de Santiago, en Hispania durante los años 42 y 43 de nuestra era, ha supuesto para Jesús bastante una tarea ardua, fundamentalmente porque apenas existe documentación sobre ello, por lo que el autor ha sido el primero en escribir sobre Santiago Apóstol “en vida” en nuestro país, un aliciente más para centrarnos en su intrigante lectura.

En la Hispania del siglo I, tres extranjeros caminan, sin rumbo conocido por la península. Uno de ellos quien les dirige, no es otro que Santiago, el hijo del Zebedeo, hermano de Juan y discípulo de Jesús.

Jesús Bastante ha recreado la vida y milagros del Apóstol durante su estancia en Hispania; también la de quienes les guían y la de sus perseguidores.

Alfonso DEL RIO SANCHEZ