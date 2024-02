Santonja: “Almodóvar no puede dar consejos sobre impuestos”

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja. / Ical

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, se suma a las críticas de su partido (Vox) contra las declaraciones del director de cine Pedro Almodóvar en la Gala de los Premios Goya y cree que el cineasta “no puede dar consejos sobre impuestos”.

Al margen de la polémica, Santonja cree que la gala de los Goya fue “brillante y con momentos extraordinarios” entre los que destacó, a su juicio, el discurso del director de la Academia de Cine o el éxito cosechado por la película La sociedad de la nieve con doce galardones. “Siempre te produce gran satisfacción que lo que a ti te parece extraordinario sea ratificado por un jurado especializado”.

El consejero no quiso pronunciarse sobre el hecho de que la guerra en la Franja de Gaza o la violencia machista centraran gran parte de los discursos de los presentadores y premiados aunque sí quiso mostrar su “rechazo claro y contundente” contra la violencia de género. “He nacido en una familia donde mandaban las mujeres y a eso me acostumbré. Siempre digo que me llevo bien con los miembros del gobierno del PP y, sobre todo, con las consejeras porque siempre busco la opinión de las mujeres. No entiendo que un hombre sea tan descerebrado o mala persona como para faltar el respeto o maltratar a una mujer”, sentenció Santonja.