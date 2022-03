Luis Mariano Santos. / E. Margareto

El procurador de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Luis Mariano Santos, criticó al líder del Partido Popular de Castilla y León y candidato a revalidar la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, por haber “concedido y cedido todo a Vox” con el único objetivo de “mantener el sillón”.

Santos definió el de hoy como un “día triste” porque Vox “va a tener participación y un papel muy importante en el Gobierno”, convirtiendo a Castilla y León en “la primera comunidad en la que Vox va a tener poder en las instituciones”, por lo que, al estar “muy alejado” de la ideología de la formación presidida por Abascal, señaló que “nos duele mucho y no me gusta”.

En cualquier caso, mostró su respeto por “lo que han decidido y votado los ciudadanos”, aunque no tanto con el pacto de gobierno entre PP y Vox por el que aseguró que la UPL votará en contra de la investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta, al tener en el equipo de gobierno a Vox.

“No se puede negociar peor y conceder más de lo que se ha concedido en esa negociación por parte de Mañueco”, continuó Santos, asegurando que ello demuestra que “solo quería mantener el sillón” y augurando asimismo una legislatura corta al afirmar que “en uno o dos años es probable que tengamos que ir a nuevas elecciones”.

“Los números son los que son”

En cuanto a las críticas esgrimidas por el líder del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, a los tres partidos que se abstuvieron hoy en la votación de las candidaturas a la Presidencia de las Cortes, entre las que se encuentra UPL, Santos recordó que “los números son los que son, y por mucho que determinados partidos nos exijan determinadas cuestiones para mostrar distancia con determinadas formaciones, solo el PSOE, junto al PP, podía evitar que Vox formara parte de la mesa de las Cortes”.

Además, Santos señaló que la formación socialista no se ha dirigido a la UPL para pedir el voto “ni para hablar de problemas y temas que nos importan”, por lo que “vistas las cuestiones y los intereses de los diferentes partidos de hablar sobre lo que representábamos, no podíamos apoyar ninguna opción”, sentenciando que han cumplido su palabra y que, “independientemente de quién es el presidente de las Cortes, la UPL no podía evitarlo por mucho que nos acuse quien quiere descargar su responsabilidad”.