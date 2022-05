El secretario general de la Unión del Pueblo Leonés, Luis Mariano Santos, y el vicesecretario de la organización, Eduardo López Sendino, informan sobre la decisión tomada respecto al pacto con el PSOE en la Diputación Provincial. / Campillo

El secretario general de la Unión del Pueblo Leonés, Luis Mariano Santos, defendió este martes como un ejercicio de “coherencia” la decisión adoptada anoche por el Consejo General de la formación de romper el pacto de gobierno suscrito con el PSOE en la Diputación provincial.

“La UPL decidió que no podía seguir esperando a que el PSOE cumpla en el último año de mandato lo que no ha cumplido en los tres anteriores”, señaló y añadió que el pacto firmado en su día “es transparente y se trata de que los ciudadanos vean qué se ha cumplido y qué no” dijo antes de recordar algunas de las promesas pactadas, principalmente en materia de infraestructuras, y no acometidas, como la plataforma logística de Torneros, impulsos a la autovía A-76, la A-60, la puesta en valor del Teatro Emperador o la apertura de la Ciudad del Mayor.

Santos recordó que lleva 12 meses de reiterados avisos sobre los incumplimientos, que son constatables, al margen de lo que opine él o el secretario provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón, con quien suscribió el acuerdo junto al entonces ministro José Luis Ábalos. “Me siento defraudado. No voy a bajar al barro en este tema. En política es importante tener las cosas claras. Los políticos estamos para tomar decisiones y creemos que es la única que podíamos tomar. La coherencia no es negociable”, remarcó.

El líder 'leonesista' lamentó que las expectativas sobre la llegada del PSOE a la Diputación no se hayan cumplido en un momento que consideraba idóneo. “Tengo que ser muy prudente y respetuoso. Para mí no es un momento fácil. Que no se cumpla el pacto no es nada bueno ni para León, ni para la UPL ni para el PSOE. Es un día muy triste”.

“No he sido capaz de hacerle entender al PSOE que tenía que poner toda la carne en el asador. Se daban las circunstancias para que el Gobierno central cumpliera la mayoría de las promesas. Cuando negociamos este pacto se me dijo que todo se podía hacer”, esgrimió.

Santos comentó que UPL no se plantea ahora ningún movimiento en la institución provincial, en función de lo que vaya a ocurrir con el vicepresidente y único representante de la formación, Matías Llorente, que previsiblemente mantendrá el acta de diputado. “Son tan poco de fiar que no nos planteamos nada con el PP. No hay un socio que nos dé la mínima confianza para hacer otras cosas”, afirmó.

Respecto a Llorente, quiso “desearle una mejoría pronta en la enfermedad que padece y agradecerle el trabajo desempeñado como vicepresidente y su esfuerzo como responsable del área de Cooperación”. “Tiene que abandonar el gobierno de la Diputación y pasar a la oposición. El acta de diputado es personal”, recordó.