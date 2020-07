Sara Rokkanen suma versatilidad y sacrificio al perímetro de Embutidos Pajariel Bembibre

En el Embutidos Pajariel Bembibre no entienden de vacaciones. Empiezan una nueva semana anunciando una nueva incorporación, en este caso, una nueva apuesta por una jugadora joven y quizá poco conocida en nuestro baloncesto. La internacional finlandesa de 24 años Sara Rokkanen, que se convierte en la novena pieza confirmada del elenco dirigido por Pepe Vázquez, vuelve a Europa después de jugar entre 2016 y 2020 en Estados Unidos con la Universidad de Toledo. De 178 centímetros de altura, se desenvuelve principalmente en posiciones exteriores.

Se trata de una jugadora que puede aportar en muchos aspectos y conceptos, sobre todo en defensa y el tiro. Su nuevo entrenador, Pepe Vázquez, la describe como “una exterior que también se puede desenvolver en algún momento, como hizo en su universidad, en el puesto de falso 4. Su rol de combo y su versatilidad son características que valoramos”, explica el estratega gallego, que añade que “es buena tiradora. Tiene buen físico y puede defender a jugadoras exteriores y ayudar a defender a interiores”, precisa.

Ella, por su parte, se define como “una jugadora versátil y creativa. Creo que puedo aportar la capacidad de tiro y mucha imaginación al equipo”, recalca la jugadora nórdica, que asegura que lo va a poner todo en la cancha para agradar a la afición berciana: “Este es mi primer año como profesional. Voy a ir a jugar con todo mi corazón”, enfatiza la exterior del cuadro del Bierzo Alto, que desea tener una gran carrera deportiva. “Espero que este nuevo capítulo sea un gran comienzo de algo nuevo”, señala la alero finlandesa, consciente de que “podré conocer un nuevo tipo de baloncesto, nuevas personas maravillosas, tal vez amigos para toda la vida. Una nueva cultura y una forma de vida”. rubrica.

Experiencia internacional

Nacida el 15 de mayo de 1996 en la capital finlandesa, Helsinki, Rokkanen inició su trayectoria deportiva en el Instituto Mäkelänrinne, paso previo a su estreno en la Primera División de Finlandia con el Puhuttaret-Vantaa, donde estuvo entre 2012 y 2014. Entre 2014 y 2016 jugó en el Tapiolan Honka, equipo que dirigió a principios de este siglo Fran García, que fue entrenador del cuadro bembibrense, y donde la nueva exterior de la escuadra rojilla empezó a tener una presencia destacada.

En 2016, Rokkanen se fue a la Liga Universitaria de Estados Unidos (NCAAW), comenzó a estudiar Artes Visuales e inició una carrera de cuatro años en la que coincidió, por ejemplo, con la exjugadora británica del Durán Maquinaria Ensino Jay-Ann Bravo-Harriott. Internacional absoluta, firmó una interesante actuación (13 puntos) frente a España en la Fase de Clasificación para el Eurobasket de 2017. En 2013 participó en el Europeo U18 de la División B con una selección en la que coincidió con Maria Anniina Äijänen, exjugadora de Cadí La Seu que recientemente ha renovado su vinculación con Baxi Ferrol, y Elina Koskimies, que ha hecho lo propio con el GDKO Ibaizabal, otro equipo de Liga Femenina 2.

Pepe Vázquez considera que “esa experiencia con su selección es importante y bienvenida. Ya conoce el baloncesto europeo por este motivo y por haber jugado en su país anteriormente”, recuerda el preparador santiagués, que insiste en que “esas experiencias son importantes para las jugadoras jóvenes en general. En la NCAAW se habrá hecho una jugadora más completa y habrá madurado”, especifica.

En una línea similar, Rokkanen valora positivamente estas experiencias previas: “Jugué en mi equipo nacional y en el baloncesto de la NCAAW. He visto los dos mundos del baloncesto, así que creo que eso ayudará a adaptarme a casi cualquier cosa”, razona la exterior nórdica, ansiosa por llegar a España y empezar a trabajar. “Aunque no he tenido ningún contacto en persona o cara a cara todavía con mi nuevo entrenador, da la impresión de ser una gran persona”, subraya.

“Su espíritu de lucha y esfuerzo gustará en la grada del Bembibre Arena”

Sobre esta nueva aventura, asegura Rokkanen que “he estado en España un par de veces. Sé que la comida es buena”, comenta la alero finlandesa, que agrega que “he tenido amigas jugando en la Liga Femenina Endesa. Tengo una idea de cómo es”, precisa la exterior, que afirma que “he escuchado que es una gran competición, con muy buenos equipos y grandes jugadoras. No conozco mucho sobre el equipo”, reconoce Rokkanen, que anuncia que “llegaré con una mentalidad abierta”.

Por su parte, Pepe Vázquez asegura que “Sara me ha transmitido, como sus compañeras, que es consciente de que ésta es una gran oportunidad porque es una de las competiciones más potentes. Está ilusionada, pero debe canalizar eso para poner el equipo por encima de las individualidades y ayudarnos a conseguir el objetivo”, aclara el míster compostelano, que afirma que “la primera toma de contacto con la jugadora ha sido positiva. Como el resto del equipo, es una jugadora joven”, resume el técnico del conjunto bembibrense, que apunta que “es una jugadora luchadora, con garra y carácter. Su espíritu de lucha y esfuerzo gustará en la grada del Bembibre Arena”, certifica.