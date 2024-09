Sarabela Teatro inaugura a programación cultural de outono no Teatro Lauro Olmo

Este venres 27 de setembro, ás 21.00 horas, Sarabela Teatro abrirá a programación cultural do último trimestre do ano 2024 no Teatro Municipal Lauro Olmo, organizada polo Concello do Barco. Durante os meses de outubro, novembro e decembro, o teatro acollerá 12 espectáculos que incluirán as mellores compañías teatrais do momento e unha actuación musical da artista Sara Marianovich.

A obra encargada de abrir o ciclo será Made in Galicia, escrita por Sechu Sende. Segundo Sarabela Teatro, esta proposta é “un convite á República Independente da túa lingua”, onde o humor reflexivo e a poética se combinan para ofrecer unha experiencia teatral conmovedora. Made in Galicia aborda temas de sociolingüística de forma lúdica e amable, coa intención de seducir ao público sobre a importancia da lingua galega, sen impoñer nada.

As entradas están dispoñibles de xeito anticipado en Ton y Son, e tamén se poderán adquirir na billeteira do teatro desde unha hora antes da función.