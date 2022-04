Hospital El Bierzo / QUINITO

El sindicato de enfermería Satse ha denunciado este viernes la situación laboral de las enfermeras del Hospital El Bierzo, que están doblando turnos a pesar de que hay profesionales disponibles en la bolsa de empleo, "lo que supone que el hospital está ahorrando en contrataciones a costa del sobreesfuerzo de sus enfermeras y de la seguridad de los pacientes".

Según explican en un comunicado, actualmente hay tres enfermeras disponibles en lista ordinaria y 32 más en la 'bolsa cero', por lo que no es entendible que la gerencia del hospital no haga nuevos contratos que eviten que las profesionales tengan que doblar turnos hasta el punto de que "no se está garantizando el descanso de doce horas entre turno y turno, lo que implica riesgos para la salud de las enfermeras y para la seguridad de los pacientes, porque no se puede ofrecer una asistencia segura y de calidad si las profesionales están cansadas", una situación que también afecta a su conciliación familiar.

Desde Satse insisten en que "el ahorro en enfermeras puede parecerle muy positivo a Sacyl, pero a la larga no es tal, porque la asistencia se resiente y los riesgos para los pacientes también aumentan porque las dolencias pueden agravarse y la recuperación se complica".