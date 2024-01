El sindicato de enfermería Satse en Castilla y León ha solicitado al consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, que concluya la baremación de la bolsa de empleo de enfermeros de Sacyl correspondiente a la fecha de corte de diciembre de 2022, y se publique “inmediatamente” un nuevo corte para que se pueda paliar la carencia de enfermeras que padece Castilla y León.

Mediante un escrito dirigido a Vázquez, Satse incide en que el pasado 12 de enero, en la presentación de la nueva directora general de Personal y Desarrollo Profesional de la Consejería de Sanidad, Sonsoles García, se hizo hincapié en la falta de profesionales, “un problema enquistado en Sacyl y que afecta especialmente a las profesionales enfermeras y enfermeros”.

“Esta situación de falta de profesionales está suponiendo que, de forma constante, se estén modificando las condiciones laborales de las enfermeras, a las que se les están eliminando permisos para suplir la falta de candidatos en la bolsa de empleo”, indicaron desde la formación en un comunicado.

Pese a esto, en 2023, no se ha llevado cabo el corte pertinente que la normativa en vigor establece para que puedan inscribirse en la bolsa nuevos candidatos y que los enfermeros que están inscritas en ella puedan aportar nuevos méritos de experiencia y formación que les permitan ocupar mejores puestos en la bolsa de contratación y ver así reconocido su desarrollo profesional, añaden.

Esto sucede porque aún continúa baremándose el corte de la bolsa de empleo del 15 de diciembre de 2022 y en 2021 tampoco se llevó a cabo ningún corte de la bolsa de Enfermería, por lo que la bolsa que se está utilizando ahora se basa en los aspirantes y actualizaciones de méritos a fecha 30 de diciembre de 2020, “por tanto, obsoleta”.

Satse pone de manifiesto que “algo aún más gravoso, si cabe, es que las promociones de graduados en Enfermería de los años 2021, 2022 y 2023 no se encuentran actualmente inscritos en la bolsa de empleo con sus méritos correspondientes”. “Es incongruente que en las facultades de Enfermería de Castilla y León se hayan incrementado un diez por ciento las plazas, pero que en el Servicio de Salud no se les dé la oportunidad de inscribirse en la bolsa de empleo, formando parte únicamente de una bolsa cero que ni siquiera se publica y en la que el orden no viene determinado por los méritos adquiridos”.

Para el sindicato de enfermería, “es necesario reforzar con personal el servicio de selección de la Gerencia Regional de Salud y crear un departamento en la propia Gerencia que se dedique plena y exclusivamente a la baremación de las bolsas de empleo”, frente a la baremación actual de las bolsas de empleo en las diferentes Gerencias de área, que “no es eficaz”.

Satse concluye que si se sigue produciendo esta gestión de la bolsa “se seguirá provocando la pérdida de profesionales que se marchan a otras comunidades autónomas donde se sientan valorados y exista una mayor transparencia y agilidad en las bolsas y en las contrataciones”.