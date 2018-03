Saúl Ordoñez consigue meterse en la final de 800 metros del Mundial de Birmingham

Foto de archivo de Saúl en el Europeo promesa de Tallin donde consiguió medalla

Saúl Ordoñez correrá este sábado la final de los 800 metros del Mundial de pista cubierta que se está celebrando en Birmingham. En la segunda semifinal el berciano estuvo a gran altura y consiguiendo ser tercero con un crono de 1:47.11. Estuvo a punto de ser segundo pero en los últimos metros se vio superado por el marroquí, Mostafa Smaili mientras el polaco Adam Kszcrot fue primero. De todas formas la carrera de Ordoñez fue muy buena y demostró gran inteligencia. Tras conseguir el pase para la final se mostró muy contento y satisfecho por este nuevo éxito en su carrera deportiva en declaraciones a Teledeporte. “Ha sido una sorpresa para mí pero me las sensaciones fueron muy buenas desde el principio. Me he visto muy fuerte. En la final voy a salir con las mismas ganas e ilusión”.

La final tendrá lugar este sábado y está programada a las 20:35 horas. En esa cita también estará el español, Álvaro de Arriba que es uno de los grandes favoritos para el triunfo.