Saúl Ordóñez: "No me obsesiona tanto el Campeonato de España como el Mundial"

Saúl Ordóñez (2d) se proclama campeón en la final masculina de 800 metros lisos del Campeonato de España de atletismo en pista cubierta. / EFE/Sergio Pérez

Saúl Ordóñez viene de vivir una auténtica montaña rusa de sensaciones en el final de la temporada de pista cubierta. Tras proclamarse campeón de España de 800 metros en Madrid, donde días después repitió victoria en una reunión, llegaba al Campeonato de Europa de Estambul en la nómina de favoritos. Pero de nuevo el destino, esta vez en forma de virus, le privó de pelear por una medalla internacional que se le resiste desde el Europeo en pista cubierta de Birmingham 2018.

¿Cómo está después del fiasco de Estambul?

Bien, por lo menos ya estoy recuperado. Me puse malo, que es algo que no dependía de mí y no pude hacer más. Viéndolo ahora estoy contento de lo que hice en toda la pista cubierta y el invierno, con buenas sensaciones hasta el mitin de Madrid. No considero que sea algo que haya hecho mal, sino que ha coincidido así la enfermedad. Viéndolo en perspectiva estoy contento.

¿Qué pasó en esa carrera?

Después del mitin de Madrid me sentía más cansado de lo normal y estuve varios días con fiebre. Le notifiqué a la federación la situación en la que estaba, que podía viajar pero no sabía cómo iba a estar para la carrera. Como yo era optimista y pensaba que podía estar bien me animaron a ir, aunque estuve aparte por si acaso para no contagiar a nadie. Al final pasó más factura de la esperada porque más que un catarro debió ser un virus más fuerte, no sé si incluso covid, porque no me hicieron PCR ni nada.

¿Se veía en su mejor momento para pelear por el Campeonato de Europa tras la doble victoria en Madrid?

Nunca había ganado una medalla de oro en pista cubierta y al aire libre sólo tengo una (en el Campeonato de España de 2017). Además, las tres marcas de Catar, el Campeonato de España y Madrid fueron marca personal. La verdad es que estaba en un estado de forma que nunca había conseguido en pista cubierta.

A pesar de todo, ¿qué balance hace de la temporada en pista cubierta?

Este año cambié de entrenador y estos últimos meses han sido novedosos en cuanto a entrenamientos. El estado de forma fue muy bueno durante el invierno, el pico de forma era para estar muy competitivo y también estaba muy centrado tácticamente. Ha sido muy buena temporada en pista cubierta y ya tengo ganas de preparar bien el aire libre y que se plasme lo que venimos haciendo.

¿Qué hace ahora tras el final de la pista cubierta?

Ya estoy empezando a entrenar suave y con la cabeza puesta en el verano. Descansé un poco tras el Europeo, pero ya estamos de vuelta para no perder la forma. Ahora va todo directo al verano, con el Campeonato de España en julio y el Mundial en agosto, aunque ahí no están claras las plazas. El objetivo es entrenar fuerte y estar en la mínima para el Campeonato del Mundo y si no, sumar todo los puntos posibles para estar en el ranking.

¿Sueña con hacer doblete y ganar también el Campeonato de España al aire libre?

Es difícil por el nivel que hay en España, que es muy fuerte, pero posibilidades hay. No es imposible y vamos a luchar por ello y competir al máximo nivel. A ver si hay suerte y se puede conseguir, pero no me obsesiona tanto el Campeonato de España como el Mundial.

¿Tiene una espinita clavada con las competiciones internacionales?

Algo hay. Otros años llegaba un poco fundido, pasado de forma... Me pasó el año pasado en el Mundial de pista cubierta o en los Juegos Olímpicos de Tokio, que llegaba bien pero me tropecé con otro atleta y me quedé fuera. Este año con el nuevo sistema de entrenamiento llegaba en buen estado, pero me puse malo... Parece que tengo un conjuro que cuando me pongo la camiseta de la española no me va bien (ríe), pero eso es una tontería, simplemente ha coincidido así. Tarde o temprano me acabará saliendo bien en una competición internacional.