Saúl Ordóñez, fuera de la final de Belgrado

Saúl Ordóñez, desolado tras quedarse fuera de la final del Mundial de Belgrado. / RFEA-Miguélez Team

Saúl Ordóñez se quedó fuera de la final de los 1500 metros del Campeonato del Mundo de atletismo en pista cubierta que se disputa este fin de semana en Belgrado (Serbia). El atleta berciano, que corrió la primera de las cuatro series, finalizó en penúltima posición, sin opciones de alcanzar la clasificación por tiempos.

La carrera estuvo dominada por el noruego Jakob Ingebrigtsen, gran favorito a colgarse la medalla de oro en la final del domingo, mientras que Ordóñez se quedaba descolgado en la cola del grupo sin poder seguir el ritmo de la cabeza y entrando en meta con un tiempo de 3.43.67, cinco segundos más lento que los dos primeros clasificados, el etíope Teddese Lemi y el propio Ingebrigtsen.

El atleta de Salentinos no ocultaba su decepción tras la carrera en el micrófono de RTVE, reconociendo que "ha habido un momento que se me han escapado, estaba un poco encerrado y las fuerzas no acompañaron. Las sensaciones no han sido buenas en carrera, para qué voy a engañar a nadie. El gran objetivo está en verano, pero quería hacer un buen Mundial y no he podido".