Se busca un joven oso en las inmediaciones de Ponferrada. Apareció sorprendentemente en el centro de la ciudad en horario nocturno. Se le dirigió amablemente a zonas menos pobladas del municipio pero se detectaron nuevos avistamientos, asique se cerraron los accesos al Pajariel. Resultado: Se busca oso y se encuentra más gente que nunca paseando por el monte.

Pero hay otras búsquedas que llevan demasiado tiempo haciéndose en El Bierzo y que agotan ya nuestra castigada paciencia.

Se busca reducir las listas de espera en el Hospital del Bierzo. En un principio se minimiza el problema y luego se ponen en marcha peonadas, se prometen incorporaciones de nuevos profesionales, se recibe a todo el que tenga algo que reivindicar para intentar aplacar ánimos, cosa que en algunos casos se consigue y en otros se cabrea todavía más al reivindicador. Resultado: se busca reducir listas de espera y se encuentran dimisiones de profesionales y más y más pacientes que esperan turno.

Se busca convertir a Médulas en un auténtico polo de desarrollo turístico, pero sigue faltando lo básico. Siempre se utilizó como disculpa que no era posible poner de acuerdo a tantos agentes involucrados en la gestión, pero ahora, una vez que la Fundación Las Médulas ha asumido la gestión se acabó esa coartada. Resultado: se busca potenciar el Espacio Cultural de las Médulas y se encuentra nueva gerente, a la que aprovechamos para desear de corazón mucha suerte. Sus éxitos serán los nuestros.

Se buscan fondos para crear empleo en las comarcas mineras y en las zonas afectadas por los cierres de las centrales térmicas. Algunos pretenden reabrir debates estériles que en su día tuvieron sentido pero que hoy no tienen marcha atrás. Los que hace años no movieron un dedo para que el carbón se considerase una reserva estratégica, los que no fueron capaces de imaginar un escenario en el que fuera necesario garantizar nuestra independencia energética, los que incluso se burlaron de estos argumento, hoy pretenden dirigir el debate hacia un camino que nos lleva a ninguna parte. Pero, pensarán que así es más fácil que tampoco por esto se les pida cuentas sobre qué aportan ellos a la creación de empleo en las comarcas mineras, más allá de migajas tras mucho pedir. Resultado: Se busca empleo en cantidades industriales en las comarcas mineras y se encuentran conciertos aderezados con debates estériles.