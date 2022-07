Se lleva a cabo el radiomarcaje de un oso en la Cordillera Cantábrica

Autoría: Junta de CyL

Durante el primer fin de semana de julio se llevó a cabo una intervención en el Parque Natural de la Montaña Palentina enmarcada en el Plan de Captura y Radiomarcaje de oso pardo en Castilla y León. Se colocó un collar GPS en el ejemplar atrapado para su seguimiento por geolocalización.

La operación fue el culmen de varias semanas de trabajo organizado entre técnicos de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, veterinarios y agentes medioambientales entre otros; bajo la dirección de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León. El Plan de Captura y Radiomarcaje de oso pardo en la comunidad es desarrollado por la Junta, en colaboración con el Grupo de investigación del oso pardo cantábrico del Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad (IMIB, CSIC); como parte del proyecto "A step formard the conservation of threatened species in Spain: Brown bear telemetry in the Cantabrian Mountains". Dicho proyecto fue aprobado en junio de 2021 por el Ministerio de Ciencia e Innovación y por el Gobierno de Cantabria.

La captura del oso se realizó sin contratiempos, cuidando en todo momento la seguridad y el bienestar del animal, y bajo la supervisión en todo momento del equipo veterinario de la Junta de Castilla y León. Se continúa así la primera fase del programa de captura y radiomarcaje, que persigue colocar collares GPS en un total de entre 20 y 30 osos en un periodo de cuatro años. Hasta ahora, el equipo ha conseguido radiomarcar a dos ejemplares en el primer año.

Entre los objetivos del proyecto se encuentran facilitar la conservación y expansión de la especie, facilitar su coexistencia con el ser humano y aumentar el conocimiento que se tiene sobre los hábitos migración de cada tipo de oso a lo largo de su vida. Se espera que el seguimiento del ejemplar capturado en la Cordillera Cantábrica a lo largo de los próximos 12 meses suponga una gran mejora en el conocimiento existente sobre el uso del hábitat que realizan los osos de la zona en los diferentes periodos de su ciclo vital.