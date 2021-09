Se traspasa Ciudadanos

El correctivo aplicado hace unas semanas a las cabezas visibles de Ciudadanos en el Ejecutivo de Castilla y León por mor del Plan de Sanidad Rural que pretendía cerrar consultas en numerosos pueblos de la región, sigue provocando reacciones. Alfonso Fernández Mañueco ha salido fortalecido de este toque de atención a Igea y Casado, a la limón, parando esta medida en las Cortes. Se ha llegado a hablar hasta de ruptura de Gobierno, crisis o remodelación en el equipo dirigente de la Comunidad o incluso un adelanto posible de elecciones regionales.

No habrá de momento nada de nada. Ese parece ser el mensaje del entorno presidencial. Lo que sí se ha abierto es una compuerta de ofrecimiento, tutelada, entre otros, de Paco Vázquez, secretario general del PP, para intentar una “operación Ciudadanos” muy al estilo que se realizó con el CDS de Luis Aznar hace décadas. Muchos ponen de ejemplo a Toni Cantó, quien su pase al PP de Ayuso ha supuesto contar con un puesto de responsabilidad en un tema tan sensible como la defensa del español. Muchos concejales y algún procurador estarían dispuesto a firmar ese trasvase del Rubicón hacia el centro derecha. Pero aún hay en la estructura orgánica de Ciudadanos otro grupo que apuesta por quedarse, resistir hasta las próximas elecciones y esperar a ver qué respuesta tienen de la sociedad. El naufragio se prevé de órdago a la grande, por lo que no resta un ápice de valentía y agallas esta última postura.

Mientras tanto, el vicepresidente y portavoz, Francisco Igea, sigue dando titulares a la prensa aseverando que “no hay ruptura, ni nada que se le parezca”, o sea, que todo va a seguir igual. Esto de mandar un mensaje de tranquilidad cuando hay zozobra suele ser sinónimo de tormenta a la vista si nadie lo remedia. Al tiempo. De momento, yo que Inés Arrimadas, me estaría planteando muy seriamente dedicarle más tiempo a fortalecer su presencia y su herencia política en Castilla y León pues, aunque sea territorio de un anterior rival al frente del partido, es una Comunidad que no controla aún sustentando con sus votos la mayoría absoluta del Gobierno y las Cortes.

En ABC