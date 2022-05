La segunda protesta contra la libertad de Pedro Muñoz coloca el foco en el tripartito

Protesta contra la puesta en libertad de Pedro Muñoz convocada por Feministas Bercianas. / BierzoDiario

La segunda concentración de protesta contra la puesta en libertad del exconcejal ponferradino Pedro Muñoz, celebrada este jueves por iniciativa de la Asociación Feministas Bercianas –apenas veinticuatro horas después de la convocada por la Plataforma contra las Violencias Machistas del Bierzo y Laciana– ha tenido un cariz muy distinto. No en cuanto a la asistencia, muy similar a la de ayer con algo más de un centenar de personas, pero sí en cuanto a los mensajes.

La coincidencia entre las dos organizaciones se ciñe al rechazo a la decisión judicial de dejar en libertad al acusado. Pero, sin necesidad de escuchar el manifiesto, la puesta en escena ya revelaba a primera vista las grandes diferencias de contenido y análisis. Varias mujeres asistentes a la concentración de esta tarde –en la que tan solo se pudo ver a un concejal, el no adscrito Manuel de la Fuente– portaban carteles en los que se arremetía no solo contra Muñoz, sino contra el tripartito del que formó parte hasta su encarcelamiento y posterior dimisión, con lemas como "Alcalde, dimite, tu pacto no se admite" o "PSOE, Podemos, CxB, el pacto de la vergüenza".

Información completa en BierzoDiario