Segundo aplazamiento seguido para el Cat&Rest Intragás

Andy Ramírez, en su presentación como jugador del Ciudad de Ponferrada / QUINITO

El partido entre el Cat&Rest Intragás Ciudad de Ponferrada y el CB Morón, previsto para este sábado a las 18.30 en el pabellón Lydia Valentín, ha sido aplazado tras comunicar el club andaluz que uno de sus integrantes ha sido contacto estrecho de una persona contagiada de COVID-19 y está a la espera de realizar pruebas. De este modo, el equipo berciano ve aplazada su jornada por segunda semana consecutiva.

El entrenador del CDP, David Barrio, no pudo evitar expresar su frustración por esta circunstancia: “Esto es una mierda, porque los dos aplazamientos nos han llegado en viernes después de estar preparando el partido durante toda la semana y es un bajón brutal para el equipo. Evidentemente el rival no viaja porque no puede, pero para el día a día del equipo dos partidos aplazados a última hora es un palo”.

Presentación

Barrio hizo estas declaraciones durante la presentación de Andy Ramírez, cuya vuelta al Ciudad de Ponferrada fue celebrada por el técnico: “Queríamos tenerle aquí en verano, pero su situación en Fuenlabrada no lo permitía. En cuanto se solucionó, la negociación se cerró en 24 horas. Nos habría venido fantástico tenerlo antes, porque nos va a ayudar a liberar de minutos a Ferrando y también va a liberar de responsabilidades como base a Manchón, permitiéndole jugar con más libertad”.

Por su parte, el jugador hispano-británico confesó que “tenía muchas ganas de volver. Físicamente no estoy al cien por cien, pero en un par de días estaré listo para jugar”. Ramírez aseguró que ve al equipo de este año “con más profunidad de banquillo, más nivel y más competitivo, como demuestran los resultados. Juegan bien, se conocen entre ellos y ganan más partidos”.

La llegada de Andy Ramírez supone un esfuerzo económico para el club que su presidente, Óscar García, asume: “Es un momento complicadísimo y esta es una apuesta fuerte, a pesar de que Andy también hace un esfuerzo para estar aquí, pero creo que la apuesta merece la pena, porque además de un gran jugador es una persona que contagia entusiasmo y alegría”.