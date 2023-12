El segundo viaducto del Castro estará construido para finales de 2024

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, supervisa el desarrollo de las obras del Viaducto de O Castro en la autovía A-6, en el término municipal de Vega de Valcarce. Está acompañado de la consejera de Movilidad y Transformación Digital, María González Corral. / Ical

Claudia Cabo / Laura Sánchez. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, acompañado de la consejera de Movilidad y Transformación Digital, María González Corral, ha supervisado la mañana de este viernes las obras del Viaducto del Castro en la autovía A-6, en el término municipal de Vega de Valcarce. “Ponemos en marcha de nuevo una parte de estos viaductos y con ello, recuperamos en parte una normalidad a la que nos habíamos habituado, pero no fue la que tuvimos siempre en esta tierra”, señalaba el ministro.

“Esta tierra no ha sido una tierra fácil en materia de comunicaciones y gracias a la democracia, a lo que este país ha avanzado estos últimos cuarenta años, Galicia ha pasado a ser una zona con infraestructuras de primera, que no quiere decir que no necesiten inversiones y mejoras, y en ello estamos”, apuntó en su visita al Bierzo.

De esta forma, este viernes se ha puesto en marcha un carril que permitirá el tráfico procedente de Galicia hacia Madrid. Sin embargo, uno de los carriles se va a utilizar para las obras del otro viaducto durante unos meses, “esperemos que no más de 3 meses”. Así, el ministro de Transportes espera que en primavera “tengamos este viaducto totalmente abierto en doble dirección”. Es verdad que con una limitación de velocidad, pero en cualquier caso con un ahorro importante de tiempo y seguridad”. “A finales de este año tendremos el otro viaducto construido, de manera que les emplazo a la apertura del otro viaducto que antes de que acabe el año estará construido”, adelantaba Puente.

“Soy así de optimista con los plazos porque puedo permitírmelo, hemos construido este viaducto en un tiempo récord. Un viaducto que son dos realmente, que se han construido en un espacio de unos meses, y por eso prevemos que antes de que acabe el año estará construido el otro y volveremos a la normalidad”, concluía el ministro.

Por su parte la consejera de Movilidad e Infraestructuras de la Junta de Castilla y León, María González Corral, recordó que se trata de “una conexión fundamental con la vertiente atlántica”, por lo que se felicitó por esta reapertura. “Galicia y Castilla y León hemos seguido con preocupación este tema y hemos tendido nuestra mano al Gobierno Central para buscar las mejores soluciones. Esta situación afectaba gravemente a la competitividad, la seguridad vial, la logística del transporte y a cada uno de los usuarios de la A-6”, explicó.

En todo caso la consejera urgió la apertura de los otros cuatro carriles que aún permanecen cerrados. “Es un lugar de paso prioritario para las mercancías. Su total apertura es muy urgente”, recordó. “Aún queda mucho trabajo”.

Corral insistió en que la movilidad es un servicio esencial para la población y por eso aprovechó la visita de Puente para reclamar otras infraestructuras vitales, como la autovía a Orense, la eliminación del lazo ferroviario del Manzanal, el Corredor Atlántico y el de la Ruta de la Plata.

Su homóloga gallega, Ethel Vázquez, también se mostró feliz por esta reapertura de la A-6, aunque sea de forma parcial. “Recuperamos un 20 por ciento de la A-6. Un carril con las limitaciones que conlleva, 50 km por hora estos meses. Esperamos que sirva para aliviar los problemas de tráfico, del transporte de mercancías. Vivimos una situación complicada desde el colapso”, comentó Vázquez.

También agradeció el enorme trabajo realizado, que ha permitido acometer esta obra en tiempo récord. “En Galicia estamos en el córner de Europa y sabemos de la necesidad de las infraestructuras y la diferencia que hay entre tenerlas o no. Marcan el progreso económico y igualdad de oportunidades. La A-6 es una vía vital. Queda el 80 por ciento de esta autovía y nuestra obligación es pedir la máxima celeridad para verla completa y segura. Recuperar cuanto antes los cinco carriles”, finalizó.

Lazo del Manzanal

Por otro lado, el ministro de Transportes, Óscar Puente, adelantaba que “ayer en la plataforma del ministerio se licitó el estudio de viabilidad para estudiar las distintas opciones para poner solución a ese lazo del Manzanal que supone un hándicap para el transporte de mercancías y pasajeros desde el noroeste de España hacia León”. Algo que el ministro calificaba como “una buena noticia, no solo la reapertura parcial de este paso, sino dar respuesta a una demanda histórica de esta tierra”. La dotación presupuestaria para el lazo del Manzanal ascenderá a más de 300 millones de euros.