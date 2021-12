Seis de cada diez habitantes de Castilla y León considera que el Gobierno central trata a la autonomía peor que a otras zonas

El 62,4 por ciento de los habitantes de Castilla y León estima que el Gobierno de España tiene peor consideración con la región a nivel general que con otras comunidades autónomas, tal y como registra el barómetro de Sigma Dos para CyLTV coincidiendo con el cierre del año. A este respecto, el 26,2 por ciento opina que el tratamiento es similar y solo el 1,4 por ciento cree que el trato es mejor.

Ante este asunto, todos los segmentos poblacionales muestran su opinión negativa, tanto por sexo como por edad. El trato es peor para el 65,8 por ciento de los hombres y el 59,2 por ciento de las mujeres. Por franjas de edad, la población de 45 a 64 años es quien peor lo considera, con el 66,7 por ciento, seguida de los habitantes entre 30 y 44 años, negativa para el 63,8 por ciento y los menores de 30 años, con datos del 60 por ciento. Solo bajan de este porcentaje, con un 57,2 por ciento los mayores de 65.

Entre los electorados, el descontento en este sentido predomina en todos, a excepción de UP-Equo, ya que para el 52,5 por ciento de sus votantes el tratamiento del Gobierno de España hacia Castilla y León es igual al que realiza con otras comunidades autónomas. En el caso de los votantes socialistas, el 47,4 por ciento indica que el trato es peor y el 41 por ciento que es similar. Los electores más críticos con la postura de la Administración central son los partidarios de VOX (87,5 por ciento), seguidos de los de UPL (81,6 por ciento), el electorado de Ciudadanos (80,5 por ciento), el del PP (78 por ciento) y los simpatizantes de XAV (76,6 por ciento).

En el plano provincial, la percepción de cómo tiene en consideración el Gobierno de España a Castilla y León frente a otras comunidades es mala en todas. En las nueve la opinión es negativa para más del 60 por ciento de la población salvo en Palencia (59,3 por ciento) y León (59,2 por ciento). Los sorianos son quienes más lo desaprueban, considerando un 68 por ciento que el trato es peor, seguidos de los zamoranos, con el 67,7 por ciento de la población descontenta, los salmantinos (65,7 por ciento), los burgaleses (65,2 por ciento), los vallisoletanos (60,8 por ciento), los segovianos (60,3 por ciento) y los abulenses (60 por ciento).

Inversión inadecuada

Casi siete de cada 10 habitantes de Castilla y León, el 69,3 por ciento de la población encuestada, afirma que la inversión prevista para la autonomía en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) es inapropiada para las necesidades de la región. En este sentido, el 46,8 por ciento opina que es poco adecuada y el 22,5 por ciento indica que nada. Por el contrario, el 13,1 por ciento califica el importe destinado como bastante o muy conveniente.

La opinión de que los fondos destinados a Castilla y León en los PSG son impropios se generaliza en todos los segmentos de la población. El sondeo, recogido por Ical, registra que la inversión es poco o nada adecuada para el 72,5 por ciento de los hombres y el 66,3 por ciento de las mujeres. Por franjas de edad, la desaprobación es más alta entre la población de 45 a 64 años, con el 75,3 por ciento indicando que es poco o nada adecuada, seguida de los encuestados entre 30 a 44 años (74,9 por ciento), los menores de 30 (66,7 por ciento) y los mayores de 65 (59 por ciento).

En el conjunto del electorado, la consideración de que la partida destinada a Castilla y León en los PGE es inadecuada es mayoritaria entre todos los votantes. Los partidarios de VOX son los más críticos, con un 91,2 por ciento de opiniones indicando que la inversión es poco o nada apropiada para las necesidades de la región, seguido de los simpatizantes de Ciudadanos (85,7 por ciento), XAV (82,9 por ciento), UPL (80,4 por ciento), PP (78,5 por ciento). Para el 62,5 por ciento de los votantes socialistas la inversión es poco o nada adecuada así como para el 55,8 por ciento de los UP-Equo.

Por provincias, en las nueve se mantiene de forma mayoritaria la opinión de que la inversión prevista en los PGE para la región es poco o nada apropiada para las necesidades de Castilla y León. Tienen esta consideración el 77,7 por ciento de los sorianos, el 74,1 por ciento de los palentinos, el 73,9 por ciento de los salmantinos, el 71,2 por ciento de los zamoranos, el 70,6 por ciento de los abulenses, el 69,3 por ciento de los burgaleses, el 68,7 por ciento de los vallisoletanos, el 68 por ciento de los segovianos y el 62,7 por ciento de los leoneses.

Fondos europeos

Por otra parte, el 62,5 por ciento de los habitantes de Castilla y León cree que la Administración central no está haciendo todo lo posible para lograr apoyo de la Comisión Europea en lo que se refiere a fondos para fomentar el desarrollo económico de las zonas de la región escasamente pobladas, frente al 23,9 por ciento que opina lo contrario.

La opinión negativa es mayoritaria en todos los segmentos de población, para el 63,8 por ciento de los hombres y para el 61,3 por ciento de las mujeres. Por franjas de edad, esta percepción se extiende entre el 69 por ciento de los ciudadanos entre 30 y 44 años, el 68,7 por ciento de los menores de 30 años, el 63,4 por ciento de los encuestados entre 45 y 64 años y el 53,8 por ciento de los mayores de 65 años.

La mayoría de los consultados comparte la idea de que el Gobierno central no está haciendo todo lo posible para fomentar el desarrollo económico de las zonas de la región escasamente pobladas. La opinión sobre este asunto está dividida entre los partidarios del PSOE y UP-Equo. El 48,6 por ciento de los votantes socialistas indica que sí se está gestionando de la forma más apropiada, frente al 41,8 por ciento que estima que no. En el caso de UP-Equo, el 46,1 por ciento afirma que sí se está haciendo todo lo posible frente al 38,3 por ciento que indica que no. En este sentido negativo se inclinan el 90,3 por ciento del electorado de VOX, el 83 por ciento de los votantes de Ciudadanos, el 77,8 por ciento de los partidarios del PP, el 76,9 por ciento de los de XAV y el 66,3 por ciento de los de UPL.

La mayoría de los encuestados en todas las provincias comparte la consideración de que el Gobierno central no está gestionando de la mejor manera posible el apoyo económico de Europa para fomentar el desarrollo de las zonas de Castilla y León que actualmente están poco pobladas. Así opinan el 70,8 por ciento de los sorianos, el 66,5 por ciento de los abulenses, el 64,9 por ciento de los ciudadanos de Valladolid, el 63,3 por ciento de los palentinos, 62,1 por ciento de los segovianos, el 61,9 por ciento de los zamoranos, el 61,8 por ciento de los encuestados en Salamanca, el 60,2 por ciento de los burgaleses, y el 59,4 por ciento de los leoneses.

El sondeo de Sigma Dos para Castilla y León Televisión se ha realizado entre el 29 de noviembre y el 21 de diciembre a 4.000 castellanos y leoneses mayores de edad a través de cuestionario telefónico y online.