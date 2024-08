A Semana de Cine do Barco homenaxea ao historiador Antonio Castro Voces

A Semana de Cine do Barco celebra entre o 23 e o 31 de agosto a súa edición número 33, que este ano servirá tamén de homenaxe ao historiador Antonio Castro Voces, finado hai uns meses, ao que se lle concedeu a título póstumo o Premio Butaca de Honra. As proxecións terán lugar no Teatro Lauro Olmo as 17.00, 20.00 e 22.30 horas. No mesmo teatro abrirase o día 23, ás 19.30 horas, unha exposición con obras de Susana Ferradás, Gerardo Rodríguez (Chere) e Vanessa Rodríguez.

Tamén o día 23, ás 20.00 horas, comezarán as proxecións co curto Dragón branco, e ás 23.30 horas actuará o grupo musical Sito Trío, na praza Maior. O sábado, 24 de agosto continúan as proxecións cos filmes Gardiá de dragones e Civil War e o domingo 25 poderá verse Música. Os días 26 e 27 de agosto proxectaranse A familia Sylvanian, O mal non existe e No nome da terra. Os días 28, 29 e 30 de agosto será o momento dos filmes Lassie, Os indesexables, Pico de ouro e os seus amigos, Intocable e A Casa. O sábado 31 de agosto haberá un taller de sumi-e xaponés, impartido por Vanessa Rodríguez, e ás 19.00 horas proxectaranse curtametraxes creadas por estudantes do colexio Condesa de Fenosa.

Na billeteira do Teatro Lauro Olmo poderán adquirirse tanto as entradas para as películas (3 euros para nenos e poseedores de carné xoven en 5 euros para adultos), como os bonos que dan dereito a ver todos os filmes incluídos no programa. Neste caso, o prezo é de 10 euros para nenos e mozos con carné xoven, e 25 euros para os adultos. Tamén hai descontos para os socios do Cine Club Groucho Marx, que organiza a Semana de Cine coa colaboración do Concello do Barco, a Xunta de Galicia e a Federación de Cine Clubes de Galicia.