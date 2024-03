La Semana Santa de Castilla y León brilla con luz propia en Madrid

Presentación de la Semana Santa de Castilla y León en Madrid. / Juan Lázaro

Con el emotivo sonido de la trompeta de Ricardo Gómez Cruz, de la Agrupación Musical Torre del Reloj de Peñafiel (Valladolid), al son de La saeta de Serrat, arrancó la presentación de la Semana Santa de Castilla y León en Madrid, donde estuvieron presentes el presidente de las Cortes, Carlos Pollán; el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo; y el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, entre otras autoridades. “Estamos en este marco incomparable para celebrar que Castilla y León es Pasión”, remarcó García-Gallardo jugando, precisamente, con el lema escogido por la Junta para anunciar esta tradición: Castilla y León es Pasión.

“Para nosotros la Semana Santa no es un acto turístico más. Va mucho más allá”, detalló el vicepresidente regional durante su intervención en la Real Fundación de Tapices, “lugar impresionante” escogido para esta presentación. Insistiendo en sus palabras, García-Gallardo subrayó que la Pasión “es una tradición cultural, pero es algo que va unido a nosotros, que se transmite de generación en generación. Un rito colectivo que cada uno disfruta de manera personal”.

En este sentido, hizo hincapié en que la Pasión “hay que vivirla, porque no vale con contarla o verla”. “Vivimos en un mundo que ha decidido en gran medida dar la espalda a Dios e incluso ridiculizar la fe de nuestros padres y abuelos. Y la Semana Santa es un buen momento para reencontrarse con esa tradición y con la espiritualidad”, enfatizó el dirigente.

En cuanto a la parte más económica, relacionada con el turismo, García-Gallardo indicó que el pasado año Castilla y León “batió su récord de visitantes” durante estas señaladas fechas. “Esperamos volver a repetirlo”, deseó el vicepresidente que señaló que “la Semana Santa es un buen momento para conocer otros atractivos de la región, otras riquezas como la gastronomía, el vino, la naturaleza…”.

Es más, se atrevió a hacer una recomendación a los posibles visitantes: “Yo recomendaría elegir dos o tres lugares cada año. Por supuesto, hay que conocer las Semanas Santas que tienen un reconocimiento especial, de cualquier índole. Pero también las que no, las de esos pequeños pueblos que viven de manera especial estos días”. Asimismo, no dudó en entrar en una de las grandes polémicas que siempre se repiten estas fechas: la comparación con la manera de vivir y celebrar esta tradición en otros lugares de España. No es necesario comparar nuestra Semana Santa con las de Andalucía, por ejemplo. Hay que potenciar y celebrar lo que tenemos en común”, resaltó.

Para finalizar, García-Gallardo quiso “agradecer a las Juntas de Semana Santa de cada lugar por su ingente trabajo durante tantos meses”, al tiempo que insistió en que “si uno quiere vivir una semana apasionante, debe vivir la Semana Santa de Castilla y León”.

Interés turístico de la Semana Santa

La periodista burgalesa Rocío Martínez fue la maestra de ceremonias y quien recordó que la Semana Santa de Castilla y León es líder en cuanto a denominaciones, con 31 Pasiones declaradas de Interés Turístico, nueve de ellas a nivel internacional. Fueron detalladas, en mayor o menor medida, por uno de los técnicos de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León, Gustavo Hernández, quien destacó que el lema elegido para este año –‘Castilla y León es Pasión’- “no puede ser más acertado, porque todas las ciudades y los pueblos de la región se transforman durante estos días”.

“Además -añadió-, vivimos y sentimos la Semana Santa en entornos privilegiados”. A la vez que el experto desgranaba y recomendada distintas pasiones de toda la Comunidad, la repostera Ángeles Leonardo, llegada desde Matapozuelos (Valladolid), ha preparado unas hojuelas “dulce típico y sencillo”. El dulce sirvió como excusa, además, para recordar que la gastronomía “es fundamental” en estos días y otro de los atractivos para acercarnos a la región durante estos días. “Hay que venderse mejor. Somos la Semana Santa más completa del mundo. Lo digo. Pero a veces no somos capaces de vendernos”, subrayó Rocío Martínez.

Tres jóvenes cofrades de Segovia, ataviados con sus túnicas de penitente, fueron los encargados de poner el broche final a la presentación de esta campaña donde se recuerda que “Castilla y León es Pasión. La Semana Santa es una tradición cultural que enciende el espíritu y llena las calles de apasionantes procesiones”.