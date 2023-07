El PSOE de Ponferrada asegura que renunció a 100.000 euros para señalización del Castillo para solicitar otra ayuda, de dos millones

Castillo de los Templarios. / Claudia Cabo

El PSOE de Ponferrada niega que el Ayuntamiento de Ponferrada haya tenido que devolver a la Junta de Castilla y León 100.000 euros, destinados a colocar señalización en el Castillo de los Templarios, por “desidia y dejadez” del anterior equipo de gobierno, como denunció este martes el alcalde de la ciudad, el ‘popular’ Marco Morala. Los socialistas aseguran que ellos habían renunciado ya a ese dinero para poder solicitar otra ayuda “mucho más ambiciosa” de más de dos millones de euros.

Así salió hoy al paso el exalcalde y portavoz de la oposición socialista, Olegario Ramón, quien explica que no se podía acceder a las dos subvenciones, por lo que decidieron renunciar a ésta para poder solicitar, con cargo a los fondos europeos, otra más importante. “Valoramos la casi necesidad de renunciar a esos casi 100.000 euros e incluir una actuación muchísimo más ambiciosa en ese proyecto, con señalización virtual, inteligente, moderno y que iba a ser un referente”, dijo. Además, añadió que los técnicos municipales propusieron esa posibilidad y la apoyaron.

Por eso criticó las palabras del alcalde quien habló de “desidia y dejadez” por parte del anterior equipo de gobierno, quien no colocó la señalización y por eso se ha tenido que devolver el dinero. Ramón lamentó que el PP no esté informado de la solicitud de esa nueva ayuda por más de dos millones. “Si no tienen la información, pecan de desidia. Si la tienen, pecan de mala fe. Estamos a disposición para contarles la información y cómo tramitar los proyectos. Otra cosa es que quieran embarrar, como hacían en la oposición”, apostilló el socialista.

Por otro lado tampoco los socialistas tampoco entienden el anuncio del alcalde sobre la posible ampliación del Parque del Temple, con la incorporación de un terreno de 1.151 metros cuadrados. A cambio de ello, su propietario podría incrementar la edificabilidad en otras parcelas de su propiedad, cercanas al auditorio, en ese mismo entorno.

De esta forma, anunció que estarán muy atentos a esta operación. “No tenemos todos los datos e informes, pero hay que estar atentos. Nosotros llevábamos un proyecto de anillo verde que el PP decía que no era necesario porque estamos rodeados de bosque. Ahora parece que es importante adquirir una parcela de 600 metros cuadrados. No hay coherencia”, finalizó.