Más de mil millones de personas podrán leer 'El Señor de Bembibre' traducido al chino

El Instituto Confucio de la Universidad de León (ULE) acogió este viernes 29 de abril el acto de presentación de la primera edición de la novela ‘El Señor de Bembibre’ traducida al chino mandarín, en un acto que ha sido presidido por el Rector de la ULE, Juan Francisco García Marín, y que ha contado con la presencia de la traductora, la profesora Yu Yang, el ex presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente de la ‘Fundación Biblioteca Enrique Gil’, Valentín Carrera, el eurodiputado Ibán García del Blanco, el alcalde de León, José Antonio Díez, y diversas personalidades, entre las que cabe destacar la alcaldesa de la localidad de Bembibre, Silvia Cao, o el Secretario General de PSOE de León, Javier Alonso Cendón.

Zapatero reconoció la satisfacción que le producía estar en el Instituto Confucio de León, “que cuando tenía responsabilidad de presidir el Gobierno de España impulsé, con el objetivo de ensanchar la universalidad de la relación cultural de lo que significa una civilización común, y de lo que supone una sola humanidad”. El expresidente ha hablado de la importancia de la obra ‘El Señor de Bembibre’, de un escritor tan destacado como Enrique Gil, y de la manera en que la traducción al chino y a otros idiomas van a permitir que tres mil millones de personas accedan a conocer ese paraíso único que es El Bierzo.

“Puedo asegurarles, -ha afirmado-, que he conocido muchos parajes en mi larga trayectoria de viajes, pero contemplar El Bierzo tiene una magia especial. Es una tierra de mujeres y hombres siempre ensoñados con la libertad, y un paisaje que evoca ese sentirse vinculado a la tierra. Además, la novela caracteriza una época que evoca el amor, y el tiempo y la experiencia nos dan la capacidad de aprender y de saborear muchas de las cosas de esa gran novela que, afortunadamente y por el esfuerzo de todos los que me acompañan aquí, se está recuperando”.

Para Zapatero, “la traducción al chino tiene un alto significado, China es una civilización milenaria, con una cultura lejana pero intensa, que seguramente nos va a permitir acercarnos más. Creo, -ha concluido-, que cuando el pueblo chino descubra lo que es El Bierzo, no tendrá más remedio que venir masivamente a conocerlo”.

En parecidos términos se ha expresado Juan Francisco García Marín, que ha apuntado el interés de la ULE por impulsar las traducciones a otros idiomas, y también por la posibilidad de que la obra difunda y de a conocer nuestra tierra. El Rector ha agradecido especialmente a la traductora el trabajo de traducción desarrollado, por la dificultad que entraña abordar una tarea de estas características.

En su intervención, Valentín Carrera ha destacado la importancia del proceso que “vamos a llamar a partir de ahora ‘El Señor de Bembibre’ global, en el marco del plan de internacionalización de la Fundación Biblioteca Enrique Gil.

Dicho plan contempla “llevar este año el libro en alemán a la Feria de Frankfurt, el próximo año a Shangai en chino, gracias al esfuerzo de este instituto Confucio, en lo que es el comienzo de una proyección internacional de Enrique Gil, que ya está también traducido por nuestra fundación al inglés y al francés, porque “no hay mejor embajador de una cultura que su literatura”.

El acto ha contado también con las intervenciones del Alcalde de León, que ha recordado cuando él mismo fue alumno del centro y ha agradecido a todos el esfuerzo realizado para hacer internacional ‘El Señor de Bembibre’. También ha tomado la palabra el Director del Confucio de la ULE, Óscar Fernández Álvarez, que dicho que, habiendo más de 500 institutos, el de León ha llegado a ser reconocido como el mejor del mundo, lo que avala el trabajo de enseñanza, investigación, difusión, etcétera que se está haciendo desde hace años.

Es importante destacar que esta primera traducción directa e íntegra del castellano al chino ha sido posible gracias a la estrecha colaboración entre la Universidad de León y la Biblioteca Enrique Gil, y al patrocinio de Huawei. La edición fue entregada el pasado mes de noviembre en Madrid al Director de la Real Academia Española (RAE), en un acto que contó con la presencia de Tony Jin (Huawei Chief Representative to the European Institutions and former Huawei CEO for Spain).

Este plan de internacionalización de la vida y obra de Gil, que tras Bruselas y Frankfurt continuará en Shanghái y Washington, cuenta con la colaboración de Acción Cultural Española (AC/E) y el Ministerio de Cultura, del Instituto Leonés de Cultura, los Ayuntamientos de Astorga, León, Ponferrada y Villafranca del Bierzo, las Fundaciones Fundos y Antonio Pereira, las Universidades de León y de Kiel, y el patrocinio de Huawei y ABANCA, todo ello impulsado por la Fundación Biblioteca Enrique Gil, entidad de ámbito estatal y de interés público, dependiente del Ministerio de Cultura.