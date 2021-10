Petra Martínez interpreta a ‘La señorita Doña Margarita’. / Susana Martín

El teatro Bergidum trae a escena el próximo 29 de octubre a las 20.30 horas La señorita Doña Margarita, un monólogo interpretado por Petra Martínez con mucho ingenio y muy mala leche sobre la importancia de la educación para crear ciudadanos libres, inteligentes y analíticos.

La histórica pareja del teatro español compuesta por Juan Margallo y Petra Martínez (ahora popular, tras décadas de trabajo en escena, por su papel en la serie La que se avecina) ofrece en La señorita Doña Margarita un monólogo del escritor, director, poeta y cineasta brasileño Roberto Athayde que se articula como la delirante lección que una singular profesora imparte a su mudo alumnado adolescente, un grupo de jóvenes que empiezan, o deberían empezar, a tomar conciencia de sí mismos y del mundo que habitan.

La señorita Doña Margarita es maestra. Autoritaria, ecologista, ególatra, violenta, sensible, cariñosa y muchas otras cosas, trata de iniciarnos en el mundo de los adultos. Por tanto, el mundo de la alfabetización informática, el who is who, o reconocer que no somos nada, forma parte del bagaje que Doña Margarita quiere transmitirnos para prepararnos para “la vida moderna”.

En una atmósfera de humor surrealista y desatado, bien recreada en el escenario por el director Juan Margallo y bien aprovechada en la interpretación por una Petra Martínez con innegables dotes cómicas, el espectador advertirá enseguida la descorazonadora sinrazón que rige muchas veces los procesos de enseñanza.

Incorporación a la acera del teatro Bergidum

Antes de la actuación, Juan Margallo y Petra Martínez dejarán sus manos impresas para la acera del teatro, pasando así a formar parte de un elenco en el que figuran Amancio Prada, Miguel Rellán, José Sacristán o Rafael Álvarez ‘El Brujo’, entre otros destacados personajes de la escena española. Juan y Petra forman una de las parejas más queridas de la escena española con una trayectoria de más de medio siglo en el teatro, desde que se conocieron en el mítico grupo independiente Tábano a finales de los años sesenta.