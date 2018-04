Insisten estos días los telediarios en mostrar el río Ebro desbordado y miles de hectáreas de terrenos cultivados inundadas. Como casi todos los años. Millones de litros de agua que causan daños irreparables cuando podían servir para crear riqueza en el Levante. Sólo hace falta racionalidad, un poco de sentido común, como diría Rajoy, y mucho de sentido de Estado. Hace años fue el leonés Rodríguez Zapatero, entonces presidente del Gobierno, quien se comprometió a no impulsar ningún tipo de trasvase del agua del Ebro a tierras levantinas. Los catalanes del sur se habían levantado en duras protestas y los aragoneses preferían que el agua causase en sus tierras daños periódicos catastróficos en vez de estudiar cómo convertir esos excedentes en riqueza.

Nos falta sentido de Estado. Se comprueba estos días en el Ebro y desde hace mucho tiempo en Cataluña, donde el Estado viene haciendo dejación de sus responsabilidades desde hace muchos años por meras cuestiones electorales. Ay los localismos. El eterno agravio comparativo, las deudas históricas, los celos y las injusticias, porque haberlas las hay, claro. Modificar una linde unos centímetros es causa de tragedias mortales y trasvasar unos hectómetros cúbicos de agua sobrante y dañina, causa de guerra incivil.

Algo parecido sucede también estos días en las universidades con las titulaciones de masters de todo tipo. El caso Cifuentes no ha hecho nada más que destapar la caja de los truenos. Ahora andan muchos políticos revisando y actualizando a la baja sus currículos académicos. Muchos han exagerado sus titulaciones, otros han mentido descaradamente y algunos han inventado carreras inexistentes. Pero nadie dimite, claro. Mentir no es una falta moral, como mucho un vicio perdonable. Esto no es Estados Unidos o la severidad del norte de Europa, donde el político que plagia o miente dimite o le dimiten. España es tierra de pícaros y el engañar ha sido un deporte nacional desde antes del Siglo del Oro y mucho antes de que triunfasen Rinconete y Cortadillo. Aquí robos como los del Dioni o los de Roldán se ensalzan hasta convertirlos en leyendas y en personajes épicos, como los bandoleros del siglo XIX, que robaban a los ricos para dárselo a los pobres. Mentiras piadosas, alimentadas por la envidia, que sirven para alimentar la imaginación de los poetas y la voz de las tonadilleras.

La Universidad necesita un pacto de Estado antes de que su progresivo deterioro la destruya del todo. El agua necesita otro pacto de Estado al igual que la racionalización de las autonomías. Qué personajes los Pujol, Puigdemunt o los Mas. Todos manipulando y confundiendo sus intereses personales con los generales. El mundo se globaliza y aquí dedicamos tiempo, energías y mucho dinero a tender fronteras mentales y lindes en las tierras resecas y en los cauces de los ríos desbordados.

Y todo ello, por no hablar de la Sanidad o de la Justicia, aunque mejor no meterse con los jueces porque le pueden acusar a uno de terrorismo en menos que canta un gallo. La política necesita menos jueces metidos a políticos y a salvadores de la patria y más políticos con sentido de Estado, no en el sentido en el que lo dice el jesuítico Rajoy sino en el de verdad. Y los periodistas riendo las gracias a todos ellos. Así nos va.