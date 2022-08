La sequía menguará el rendimiento de la vendimia en el Bierzo

Ofrenda del primer mosto a Santa María la Real de Carracedo. / QUINITO

El monasterio de Carracedo acogió este domingo el tradicional acto de la ofrenda del primer mosto de los viticultores del Bierzo a su patrona, Santa María la Real, un evento que este año recobró todo su esplendor tras las restricciones provocadas por la pandemia en 2020 y 2021. El Ayuntamiento de Sancedo fue el encargado de llevar el mosto, producto de la pisada de uvas que se realizó en el exterior del templo, ante la patrona, a la que el alcalde, Marcos Álvarez, pidió "una vendimia sin incidencias, que reporte buena producción y que los vinos que se elaboren este año en el Bierzo sean, como siempre, de excelente calidad".

El vocal del sector de viticultura del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Bierzo, José Manuel Lobato, aseguró que este año la cosecha presenta un estado sanitario "impecable" gracias a la meteorología, aunque esta también provocará una bajada del rendimiento de la uva: "No se ha perdido cosecha, pero si no llueve los rendimientos serán bastante bajos, porque a la cepa le cuesta llevar a término el proceso de maduración".

De hecho, aunque desde la DO Bierzo se preveía una vendimia muy adelantada este agosto, esa falta de maduración hará que la parte más importante de la misma se desarrolle en septiembre e, incluso, habrá bodegas que pospongan la recolección de determinadas variedades hasta finales de ese mes.

Falta de jornaleros

El otro problema que se le plantea a la vendimia en el Bierzo este año es la falta de trabajadores, por lo que Lobato animó "a la gente que no tiene trabajo a participar tanto en la recogida de la fruta como en la vendimia", asegurando que "no se trata mal a nadie, los sueldos son dignos, nunca se hacen más de ocho horas diarias y se dan todas las facilidades, porque no estamos para elegir".

Desde la DO Bierzo estiman en unos mil o mil quinientos jornaleros el número óptimo para llevar a cabo la vendimia y ya han mantenido reuniones tanto con Extranjería como con Inspección de Trabajo y la Subdelegación de Gobierno para contratar mano de obra foránea si no logran cubrir sus necesidades con trabajadores de la comarca.