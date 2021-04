“Ser feminista es una forma reflexiva de ser mujer” Celia Amorós

Nosotras, las mujeres firmantes, unimos nuestras voces en la defensa de nuestros derechos.

Tenemos la firme convicción de que llevar las reivindicaciones feministas a las

instituciones es una razón de justicia histórica, puesto que ningún partido político representa

nuestros intereses. Somos conscientes del momento clave en el que vivimos y de la ofensiva global

que se está perpetrando contra nuestros derechos. Por ello damos un paso al frente para subrayar

que las instituciones no cumplen con nuestras demandas, que se utilizan como arma arrojadiza en

los parlamentos pero nunca han formado parte de las prioridades de los partidos que dicen

representarnos.

Ahora que se han cumplido veintiséis años del Tratado de Beijing entendemos que ha llegado

la hora de traducir el hartazgo de sabernos abandonadas a nuestra suerte por todos los partidos en

una propuesta firme y decidida de creación de una organización política que ponga la Agenda

Feminista en el centro para su consecución política. Queremos capitalizar nuestras fuerzas por y

para nosotras mismas. Ser el fin, no solo el medio. No permaneceremos inmóviles mientras se utiliza

nuestra dignidad como moneda de cambio y no vamos a resignarnos a seguir siendo la otredad en

un mundo en el que somos más de la mitad de la población.

Las vindicaciones históricas de la Agenda Feminista son inequívocamente abolicionistas: el

género, los feminicidios, la prostitución, la pornografía, la explotación laboral y reproductiva, la

compraventa de bebés, la violencia obstétrica, la misoginia religiosa o el borrado biológico y social de

las mujeres son algunas de las cuestiones básicas que debemos abordar con urgencia para

conseguir nuestro fin último como feministas: la liberación de las mujeres.

Teóricas, activistas y miles de mujeres feministas anónimas nos hemos volcado en

numerosos llamamientos dirigidos a la sociedad civil, a la clase política y a los medios de

comunicación, a fin de enfrentar el ataque que la ideología Queer -cuir- supone para nuestra

salvaguarda y la de nuestras y nuestros menores, habiendo recibido por respuesta la cancelación de

la teoría feminista y el silenciamiento de nuestras voces, así como grandes dosis de violencia

simbólica.

El neoliberalismo campa a sus anchas y las desigualdades no han dejado de aumentar,

intensificando la crisis en la que estamos inmersas que cada día arrastra a más mujeres y niñas a la

precariedad y a situaciones de extrema vulnerabilidad, especialmente migrantes y con discapacidad.

Queremos acometer lo urgente además de luchar por lograr justicia y paridad en todas las

esferas.

Estamos a tiempo de desarticular juntas la ofensiva con la que pretenden hacernos volver al

punto de partida: solo organizadas podremos implementar nuestra Agenda haciendo que sea

una prioridad política en el Gobierno de nuestro país. Y así lo vamos a hacer.

Por todo ello hacemos este llamamiento a todas las mujeres feministas, por tanto de

izquierdas, para que participemos activamente en la construcción de una organización política por y

para las mujeres, que haga efectivos nuestros derechos y consiga todo aquello que nos han negado

por nuestro sexo.

Nos queremos vivas, libres e iguales.