Sergi Enrich y José Fernández Nieto, durante la presentación del delantero en la sala de prensa de El Toralín. / QUINITO

La Ponferradina presentó este miércoles al delantero Sergi Enrich, el último fichaje de los blanquiazules para esta temporada, que, como reconoció el presidente de la entidad, José Fernández Nieto, costó “mucho tiempo de pelea, porque tenía otras ofertas, pero finalmente se ha decidido por venir aquí y le estamos muy agradecidos”. El jugador, que abandonó el Eibar al final de la pasada temporada después de seis campañas en Primera, ha firmado por la Deportiva hasta el final de la presente campaña.

Enrich relató que su fichaje por el equipo berciano se ha fraguado a fuego lento: “Antes de que acabara el mercado ya estuvimos en contacto y hablé con el míster, pero mi ilusión era seguir jugando en Primera. También tenía ofertas de fuera de España, pero yo quería sentirme a gusto y valorado y eso me lo transmitieron aquí. Al final no salió nada y la Ponferradina siguió mostrando interés, así que ahora estoy contento y feliz de estar aquí”.

El menorquín confesó que, tras pasar por Numancia y Eibar, “me gustan los lugares que son como una familia y me han hablado muy de este club en ese sentido. Siempre digo que yo vengo del barro, de equipos humildes con ambición, y después de los días que llevo entrenando aquí he visto que es lo que quería”.

Sergi Enrich habló también de las reacciones que ha provocado su fichaje, tanto a favor como en contra, asegurando que “de mi pasado no voy a hablar, lo más importante es el fútbol y el balón. Sé que me fichaje ha abierto muchas expectativas, es normal porque vengo de Primera, pero de boca no se ganan los partidos, tenemos que trabajar todos a una”. El delantero afirmó que “tenemos una plantilla amplia y de calidad, todos tenemos que ser importantes porque los equipos buenos también los hacen los que no juegan tanto con su trabajo en los entrenamientos”.

Espera para su debut

Por último, el nuevo delantero blanquiazul fue sincero respecto a su posible debut, que no llegará el viernes en el partido ante el Valladolid: “Aún no estoy. Llevaba tiempo entrenando sin equipo, de forma individual, pero no es lo mismo. Estoy trabajando duro para ponerme a tope cuanto antes“.

Aforo de El Toralín

Por otro lado, José Fernández Nieto aseguró que el club está a la espera de que el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) ratifique el acuerdo tomado este miércoles por el Consejo Interterritorial de Salud que permitirá abrir el cien por cien del aforo de los estadios de Primera y Segunda: “Estamos preparados y en cuanto sea oficial podremos empezar a vender entradas para que, además de todos nuestros abonados, puedan venir más aficionados a los partidos”.