Sergio Álvarez aclara que la modificación urbanística en Cacabelos servirá para legalizar la situación de viviendas ya construidas

El alcalde de la villa del Cúa recuerda que Adolfo Canedo "no hizo nada durante ocho años" para regularizar la situación del Camino de Santiago

Susana Vila, Sergio González y Maika González, en el Ayuntamiento de Cacabelos / EBD

El alcalde de Cacabelos, Sergio Álvarez, salió este jueves al paso de las acusaciones del portavoz del PP en el municipio, Adolfo Canedo, quien tildó de “cacicada” el plan de modificación urbanística del municipio que se llevará al Pleno este mismo día. Álvarez aclaró que “no se van a legalizar 1.500 nuevas viviendas, se van a legalizar las que ya están construidas y que no se legalizaron en 1999”. El regidor hizo referencia a esta situación en la calle Correo y la urbanización de República Argentina.

Sergio Álvarez recordó que, cuando Canedo fue alcalde de la villa, “hizo una revisión del catastro para hacer caja y nosotros, después, hicimos una inspección en la que aparecieron edificiaciones no controladas, algunas de ellas administradas por algún concejal”. Con la nueva modificación, insistió, “el Ayuntamiento ha ido a la legalidad de esto y permitirá que se pueda trabajar en el entorno del Camino de Santiago. Todas las licencias anteriores son ilegales y lo que hacemos con esto es que pasen a ser legales y se pueda construir donde ya se ha construido”.

Listas electorales

Por otro lado, el actual alcalde de Cacabelos no quiso aclarar si presentará su candidatura a las próximas elecciones municipales por el PSOE, partido en el que ha sido dado de baja de forma cautelar “pero del que sigo siendo militante”, apuntó. “Puedo ser candidato si quiero. Veremos si la gente quiere, pero la decisión última es mía. Ya lo he pensado, pero se lo diré primero a la gente de mi agrupación”. Álvarez recordó que “son los militantes los que deben proponer al candidato si no les gusta el que proponga la provincial”.

Por su parte, la portavoz de Izquierda Unida y concejal del Ayuntamiento de Cacabelos, Susana Vila, adelantó que “cuando pasen las elecciones voy a explicar las presiones a las que estamos siendo sometidos” y afirmó que “quien elige a los gobiernos locales es el pueblo, y no instituciones o poderes superiores”. En este sentido, la concejala socialista Maika González también apuntó que “hay personas interesadas en que no haya un gobierno de izquierdas en el Bierzo y le están dando alas al PP”, sin aclarar a quién se refería.