Sergio Carracedo: "He confirmado la existencia de cinco castillos y una decena de monasterios"

El periodista, escritor e investigador Sergio Carracedo publica Cabrera y Valdería en la Edad Media, una rigurosa investigación documental que da a conocer y pone en valor el rico patrimonio histórico y cultural de estas comarcas, una valiosa herencia que bien gestionada como bien turístico y cultural podría aportar riqueza a sus localidades.

¿Cuál fue el motivo que le llevó a escribir este libro tan ilustrativo y tan profundamente documentado?

En 2016 escribí otro libro de la comarca y descubrí mucha información desconocida acerca de Cabrera y Valdería en el medievo que tenía que compartir. Como periodista trato de que todo el mundo entienda el mensaje y no puedo publicar nada que no esté documentado o contrastado. Por ello he profundizado al máximo en la documentación medieval y la he complementado con visitas a los lugares de los que hablan los documentos.

¿Cómo eran la Cabrera y la Valdería en la Edad Media?

Eran un mosaico de señoríos que pertenecían al rey, a distintos señores feudales, a algún monasterio o al obispado de Astorga. La zona estaba más poblada que ahora, como lo demuestra el hecho de que había más pueblos de los que existen actualmente. He documentado la desaparición de una quincena de aldeas. Algunas no pervivieron más allá del medievo. También he confirmado la existencia en la Edad Media de cinco castillos, una decena de monasterios y todos los pueblos actuales. Algunos estaban densamente poblados, ya que constan hasta los nombres de algunos de sus vecinos, y en ocasiones, hasta su profesión o religión. Se sabe hasta lo que cultivaban, comían y bebían.

Como investigador ha identificado referencias del Monasterio de San Miguel de Valdería, del que no se tenían datos de su existencia.



Eso es. Sólo unas pocas personas de los pueblos colindantes sabían que existió dicho monasterio, pero hasta que no se confirma con las fuentes documentales está en cierto modo en el campo de la leyenda. Gracias a que ahora está documentado se puede afirmar con rotundidad que existió en 1159 y 1162. A partir de esa fecha se desvanece, aunque el topónimo ha persistido hasta nuestros días.

Antes hablábamos de La Cabrera y Valdería en la Edad Media, ¿Cómo ve Sergio Carracedo estas dos comarcas actualmente?

Son dos comarcas hermanas que enamoran a cualquiera. Cada rincón tiene un encanto especial y perderse en ellas y descubrir todos sus pueblos supone, de alguna manera, retroceder a su época medieval, cuyo sabor todavía pervive en muchos de ellos.

¿Es difícil hacer una investigación tan exhaustiva como la que acaba de realizar y exponer en este libro?

Con grandes dosis de interés, constancia y rigor se ha hecho posible. De otro modo nunca habría salido a luz, sería incompleta o incorrecta.

¿Qué destacaría especialmente de sus investigaciones?

Sobre todo que son rigurosas, que no hay datos inventados y que se ciñen a la documentación escrita. Produce especial satisfacción llegar a conectar una leyenda o un topónimo con su realidad plasmada en los manuscritos de la Edad Media. Es el caso de los pueblos o monasterios desaparecidos, como el mencionado de San Miguel de Valdería o el de Santa Eulalia de Cabrera, del que nadie recordaba su existencia.

A su juicio, ¿los habitantes de estas comarcas están interesados en conocer el origen, el rico patrimonio histórico y cultural que existió en algún momento de la historia?

Sí. A una parte de la población le interesa, se preocupa, lee y lo agradece. Hay quien después de leer el libro contacta conmigo para decirme que le ha resultado muy interesante. Esa retroalimentación supone un gran estímulo. Hace unos meses me sorprendió un señor de 95 años que incluso había memorizado la información y las fechas que aparecen en el libro acerca de su pueblo.

¿Cuáles son sus fuentes documentales de investigación?

En León tenemos la enorme fortuna de disponer de una gran documentación medieval si la comparamos con la que tienen en otros reinos cristianos peninsulares. A la información regia y señorial que quedó escrita debemos sumar la gran fuente que suponen los múltiples cartularios escritos en los monasterios y en el obispado de Astorga, que contienen valiosísima información acerca de todos los pueblos de la diócesis.

¿Cuál será su próxima publicación?

Estoy trabajando en una, pero como periodista no me gusta desvelar el tema hasta que la tenga en las librerías, aunque creo que va a ser interesante, reveladora y muy útil para la comarca a todos los niveles.