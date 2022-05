¿Debería volver el servicio de transporte público nocturno Búho a Ponferrada?

Autobús nocturno en una ciudad española

Tras dos años en los que la pandemia del COVID ha paralizado el ocio nocturno, vuelven las fiestas de los barrios ponferradinos, las discotecas cada fin de semana y con ello, se aviva entre los ciudadanos el debate sobre si debe volver el servicio de transporte público nocturno Búho a Ponferrada.

Lo cierto es que el único medio de transporte existente entre las 22.00 de la noche y las 7.00 horas de la mañana en la capital del Bierzo son los taxis y la mayoría de los ponferradinos coinciden en que su coste es elevado. De hecho, muchos de los ciudadanos que salen por la noche, deciden no desplazarse hasta la Gran Manzana por el alto precio de los taxis y la inexistencia de otra vía para llegar.

Además, existe la problemática de los trabajadores que hacen sus turnos en horario nocturno y carecen de vehículo propio, viéndose obligados a desplazarse en taxi sin ninguna otra opción.

El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Ponferrada, José Antonio Cartón, asegura que "este servicio se retiró en su día porque no era viable para una ciudad como Ponferrada". Cartón explica que "los ciudadanos no han realizado esta petición en ningún momento y no se tiene constancia de que fuese sostenible económicamente".

En la misma línea, el concejal señala que "tenemos líneas que tienen un soporte de pasajeros y hora de 9 personas en horario diruno, con lo cual en horario nocturno puede que haya una hora punta pero es inviable mantenerlo. Ahora mismo el servicio municipal de transporte esta funcionando muy bien, no hay quejas. Los autobuses que se han incorporado son un acierto porque consumen muy poco y soportan el volumen de viajeros".

El servicio de transporte público nocturno se implantó en Ponferrada en 2005, durante la legislatura del popular Carlos López Riesco. Este servicio duró aproximadamente 3 años y suscitó las quejas de los taxistas de la ciudad que protestaban por esta línea especial y gratuita.

Por aquel entonces, los taxistas habían organizado una movilización porque este transporte suponía una merma importante de sus ingresos y Ponferrada estuvo un fin de semana sin este tipo de transporte.

José Antonio Cartón confirma rotundamente que "en ningún caso nos planteamos la vuelta de este servicio porque creemos que no es necesario cubrirlo y porque tenemos unas condiciones del pliego que tenemos que respetar". Sin embargo, "en caso de que viésemos que es una necesidad para los ciudadanos, uno de nuestros técnicos tendría que estudiar esa necesidad y esa viabilidad".