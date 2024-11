Los Servicios Sociales de Ponferrada atienden a 160 mujeres a través del Centro de la Mujer

La concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Ponferrada, Alexandra Rivas, hizo públicos este lunes los datos de Servicios Sociales relativos a la atención a mujeres víctimas de violencia de género, destacando que el Centro de la Mujer asiste actualmente a 160 mujeres, tanto víctimas de violencia como en situación de vulnerabilidad, frente a las 177 del año pasado. El perfil de las mujeres atendidas se sitúa en edades de entre 30 y 50 años, mayoritariamente españolas, seguidas por colombianas, dominicanas y cubanas.

Por otro lado, el sistema de atención telefónica Atempro atendió a lo largo del último año a 33 víctimas de violencia de género y actualmente cuenta con seguimiento activo a 20 mujeres, ya que 13 se han dado de baja del mismo a lo largo del último año.

Rivas señaló que en el municipio de Ponferrada no se han dado casos de gravedad extrema en este año, aunque en el Observatorio de la Mujer la Guardia Civil sí dio cuenta de un caso especialmente grave en la comarca del Bierzo.

Finalmente, sobre la ausencia de los concejales de Vox y Coalición por el Bierzo en el acto institucional que se llevó a cabo en el Ayuntamiento de Ponferrada con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Alexandra Rivasa aseguró que “la invitación está para todos. Coalición sí que estuvo en el Observatorio, pero Vox no. No sé si a los concejales de Coalición les ha pasado algo a última hora porque es raro que no hayan estado”.