Íñigo Vélez. / QUINITO

El entrenador de la Ponferradina, Íñigo Vélez, analizó la victoria de su equipo en Las Llanas señalando que "en la primera mitad hemos hecho el plan que queríamos y hemos metido un gol. Bueno, hemos metido dos, porque yo creo que el que le anulan a Dacosta es legal, y hemos pegado un palo. Al no haber sentenciado sabía que nos podía pasar lo que ha pasado, sufrir, pero el equipo ha sabido defender. El trabajo del quipo es espectacular en las dos partes".

Vélez insistió en que "es un partido duro porque cuando no sentencias, el rival se viene arriba y acabas sufriendo, pero todos tenían claro el guion y me voy contento. En esta categoría es muy difícil ganar en cualquier sitio y tenemos que jugar como un bloque, que es lo que estamos haciendo, sobre todo defensivamente. A partir de ahí, el equipo arriba tiene calidad, pero sin balón es fundamental que del primero al último se dejen la piel en cada partido".

En ese sentido, el técnico valoró el trabajo de Brais Abelenda, que se estrenó como goleador: "Meter un gol cambia todo para un delantero, pero como entrenador no sólo valoro los goles. Brais hace un trabajo increíble, igual que el que ha hecho Dacosta, o Soto, o Yuri cuando sale... Arriba tenemos muy buenos jugadores y es fundamental que hagan lo que están haciendo, salir a tope y si encima marcan gol y ganamos, me alegro por Brais".

En el lado negativo, tanto Igbekeme como Mángel se retiraron lesionados y Vélez dio una primera impresión de ambos casos: "James me pide el cambio por una molestia en el aductor. No sabemos el alcance, espero que sea una sobrecarga. Lo de Mángel tiene peor pinta porque se le ha hinchado la rodilla en un giro, no es algo muscular. Es una pena porque acababa de volver y ahora mismo estaba hundido. Esperemos que no sea nada grave y esté con nosotros cuanto antes.